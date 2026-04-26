Erben Wennemars volbracht eerder deze maand een helse tocht in Zwitserland, maar zit de komende tijd zeker niet stil. De ex-topschaatser heeft namelijk nog een belangrijke taak te vervullen en moet aan de bak voor 'een nieuwe uitdaging'.

Voor wie het gemist heeft: Wennemars deed vorige week samen met schaatsicoon Sven Kramer en Rogier Wouters (Hoofd Sport van de klimbond) mee aan Patrouille des Glaciers, een heftige en loodzware tocht door de Zwitserse berggebieden. Na 15 uur kwam het trio aan, volgens Wennemars was het 'zonder twijfel de zwaarste sportuitdaging die hij ooit heeft gedaan'.

Terug naar Zwolle

De voorbije dagen kon hij flink nagenieten van het pittige sportavontuur, maar nu kondigt hij weer een nieuw project aan. Al is het heel iets anders dan een idyllische tocht door Zwitserland: Wennemars moet de handen uit de mouwen steken voor zijn nieuwe onderkomen. Samen met zijn vrouw Renate verhuisde hij recent van Dalfsen naar Zwolle. In Dalfsen, het geboortedorp van Wennemars, woonden hij, Renate en de kinderen Joep en Niels 17 jaar. Nu zijn ze dus terug in Zwolle, waar ze lang geleden ook al eens woonden.

De Wennemarsjes kochten dus een huis, maar daar mag nog wat aan gedaan worden. Wennemars laat via Instagram weten dat hij flink gaat klussen, tussen de 'rust' en 'bezinning' na het wintersportavontuur door. "En een nieuwe uitdaging. Zelf ons nieuwe huis renoveren!", schrijft hij enthousiast. "Blijven bewegen. Blijven bouwen."

Wennemars is een fanatieke klusser

Eerder deze maand liet Renate in een column al ontvallen wat de taakverdeling tijdens de verbouwing is: Erben klust, Renate mag zich vooral bezighouden met het testen van kleuren verf voor op de muur. De oud-topschaatser klust bloedfanatiek, ziet Renate. "Of hij nou onder de vloer moet of het dak op; hij gaat." Al steekt de partner van Erben soms ook een stokje voor de ideeën van Erben. Hij mag van haar bijvoorbeeld niet stucen. "Want stucwerk, dat leer je niet zo even."

Dat er wat gedaan moet worden aan het huis is niet zo gek. Het pand is immers 92 jaar oud. Overigens heeft het wél zeven kamers, een woonoppervlakte van liefst 254 vierkante meter en ligt het zowel in de buurt van het centrum als van het vaarwater. De prijs? 1,9 miljoen euro.