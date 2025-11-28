De Haagse ex-topschaatser Ben van der Burg had een bliksemcarrière. Eind jaren 80 kwam hij opzetten, in 1990 had hij een topjaar en na 1992 zagen we hem niet meer terug op het ijs. Maar in die korte periode maakte Van der Burg wel van alles mee, inclusief wat schimmige zaken.

De nu 57-jarige Van der Burg, de nummer twee van het WK allround 1990, herstelde nooit meer volledig van een nare val. Eind 1990 viel hij bij een training in Collalbo over een richel, waarna hij met zijn rug tegen de boarding klapte.

Zijn collega en maatje Bart Veldkamp zag meteen dat het mis was. Hij zei later tegen Van den Burg: "Ik wist meteen dat jij nooit meer zou schaatsen."

Infuus

De aimabele en praatgrage Van der Burg probeerde nog wel om terug te keren op topniveau, maar na een jaar ploeteren gaf hij op. Hoe hij omging met die situatie vertelt de voormalig Nederlands allroundkampioen in de podcast Inspiratie uit het zwarte gat.

Daarin vertelt hij ook over zijn behandeling door de befaamde sportarts Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt. De Duitser diende hem een infuus toe, terwijl tegelijk ook oud-toptennisser Boris Becker en ex-topatleet Linford Christie op de behandelbank lagen. "We waren daarna niet te houden", vertelt hij. "We vroegen aan hem: 'Wat zit er in het infuus?' Ja, aminozuren, sporenelementen en vitaminen, zei hij. Geen idee wat er in zat. Misschien was het wel epo."

Doping

"Ik was niet te houden daarna. Ik ging plassen en ik was negatief, dus het was geen doping, maar weet ik veel. Zo is die wereld, hè?", aldus Van der Burg.

"Ik had een wereldbekerwedstrijd. Ik kreeg een infuus mee. Dat mocht niemand weten. Ik zat in een hotelkamer en moest zelf het infuus aanbrengen. Ik zit in die hotelkamer en denk: 'Ben, waar ben jij mee bezig? Zelf een infuus aanbrengen!' Mijn dochter is arts en ik heb het haar later verteld. Ze zegt: 'Hoe kan je een patiënt nou zelf een infuus in laten brengen? Dit kan echt niet!' Dit vind ik allemaal zwarte gaten, dit vind ik zo slecht. Dit kan je de sporter verwijten, dat hij onnozel is. Maar de begeleiding moet beter, die moet veel ethischer handelen."

Reageer en praat mee!