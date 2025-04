Joep Wennemars grapt na afzien van ex-topschaatser, Irene Schouten onder de indruk

Thomas Krol oogst enorm veel bewondering en respect voor zijn prestatie tijdens de marathon van Rotterdam. De ex-topschaatster was de beste van al zijn ex-collega's en deelt op zijn sociale media een samenvatting. Daar wordt verschillend op gereageerd.

Krol, nog altijd regerend olympisch kampioen op de 1000 meter, liep samen met onder meer Erben Wennemars, Sven Kramer en Wouter Olde Heuvel de marathon van Rotterdam. Hij maakte indruk met een tijd van 2 uur, 53 minuten en 40 seconden. Daar is hij meer dan blij mee, schrijft hij. "In Rotterdam mijn eerste marathon gelopen! Vlot gestart maar net 5km te ver. Enorm genoten én afgezien en blij met 2:53.40 als eindtijd." Hij bedankt ook Wennemars senior voor de uitnodiging.

Joep Wennemars grapt

Erbens zoon Joep kan het niet laten om met een grap te reageren op die post. "Tot 1100 meter ijzersterk", refereert hij aan de specialiteit van Krol op de ijsbaan. Die kan de grap wel waarderen en reageert dat hij dat gevoel wel herkent uit zijn carrière. "Geheel in stijl met mijn 1500's ingestort", schrijft hij lachend op de nieuwste wereldkampioen op de 1000 meter. Van andere ijscollega's krijgt hij ook veel lof en bewondering.

Schaatswereld onder de indruk

Zo klapt Irene Schouten virtueel voor de prestatie en zijn ook Jenning de Boo, Beau Snellink en Team IKO-trainer Erik Bouwman onder de indruk van de eindtijd van Krol in zijn eerste marathon. Hoewel hij de snelste tijd van de ex-topschaatsers liep, pakte Krol niet de recordtijd die nog altijd op naam staat van Wennemars senior, gelopen in 2021.

Glansrijke carrière

Krol is nog altijd pas 32 jaar oud, maar stopte vorig seizoen plotseling na een glansrijke carrière. Hij maakte dezelfde keuze als Schouten en samen kregen ze ook een afscheid in Thialf. Krol is meervoudig wereldkampioen op de 1500 meter, won de 1000 meter op de Olympische Winterspelen van Beijing in 2022 en is ook Europees- en wereldkampioen sprint. Na zijn schaatscarrière is Krol piloot geworden, een droom die hij ook al vaak uitsprak toen hij nog actief was op het ijs.