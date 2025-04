Erben Wennemars verrast zijn zoon die flink afziet: 'Je bent helemaal kapot'

Dat de familie Wennemars behoorlijk fanatiek is, dat weten de meesten natuurlijk allang. Oud-topschaatser Erben is als vijftiger nog altijd enorm fit en zijn zoon Joep werd onlangs wereldkampioen op de 1000 meter. Ook de jongste zoon Niels houdt van een uitdaging en daar helpt zijn vader graag een handje mee.

Niels traint momenteel voor een van de meest recente sporthypes van dit moment: een HYROX. Dat is een evenement waarbij hardlopen en krachtoefeningen worden gecombineerd. Een deelnemer rent in totaal acht kilometer, met na elke kilometer een pittig fitnessonderdeel.

Flinke training

Dat doe je niet zomaar en dus is Niels flink aan het trainen. Dat deelt hij donderdag trots op zijn eigen Instagramkanaal. Hij loopt in het oosten van het land een rondje van twaalf kilometer, met in totaal zes snelle kilometers en ook zes 'trage' kilometers.

Voor velen is dat al training genoeg en ook Niels geeft aan dat het best een zwaar blokje om was. Gelukkig had zijn vader nog een verrassing in petto toen Niels, die al veelvuldig traint voor de relatief nieuwe sport, weer thuis kwam.

Na 12 kilometer rennen mocht Niels nog even 100 keer een zware bal een paar meter in de lucht gooien. "Deze oefening is niet fysiek, maar eigenlijk gewoon mentaal", vertelt de sportieveling. "Je bent helemaal kapot en moet dan nog 100 van die wall balls gooien. Probeer dan maar eens cool te blijven."

Sportieve Erben Wennemars

Erben kan het weten. Hij volbracht eerder dit naar nog een HYROX-wedstrijd en zette daar een keurige tijd neer. Dat smaakte naar meer, want de altijd sportieve Wennemars heeft de smaak nu flink te pakken. Nadat hij vorige week de marathon van Rotterdam liep, plakte hij er nog doodleuk een HYROX-training achteraan.

Samen op pad

Onlangs werd Niels twintig jaar oud. Toen gingen vader en zoon er samen op uit. Niet naar de Efteling of een ander spontaan uitstapje. De twee besloten een flinke ronde te maken op de wielrenfiets. Het leverde Niels in ieder geval een paar lovende woorden over van zijn vader."Dank voor je inzichten, je positiviteit, je aanstekelijke lach, je vindingrijkheid, je hele zijn. Topgozer!"