Jorrit Bergsma pakte in Inzell het World Cup-klassement op de mass start. Tijdens de laatste race werd hij geholpen door Stijn van de Bunt en daar was de routinier erg blij mee, maar hij wilde ook nog een andere schaatser bedanken. Bart Hoolwerf had volgens Bergsma ook een ticket voor de Spelen verdiend.

"Het was nog wel spannend met jongens waar niet veel verschil tussen zat. Hij is binnen en het is mooi om die World Cup te winnen", was de eerste reactie van Bergsma na het winnen van het World Cup-klassement. tegen de NOS "Op mijn oude dag is dit wel een mooie. Ik had deze nog niet, dus dat is een mooie prijs."

Bergsma deelt ook gelijk complimenten uit aan Van de Bunt, die hem goed hielp in zijn laatste World Cup-race van het seizoen. "Dit was wel een tactische wedstrijd voor het klassement. Een Andrea Giovannini en een Bart Swings rijden ook voor het klassement. Vandaag was het een schaakspel en Stijn deed daar vandaag ook gewoon goed werk voor. Voor vandaag is dat hartstikke mooi, dus dat levert dikke punten op."

Van de Bunt

Van de Bunt vertelt ook dat hij en Bergsma niet hadden gerekend op een vroege aanval. Dat gebeurde wel, want Metodej Jilek sprong al vroeg weg uit het peloton. De Tsjech won uiteindelijk ook de race in Inzell. "Dit scenario hadden we eigenlijk niet van tevoren besproken. We wisten wel dat als iemand de grote punten weg zou pakken, dan zou dat goed uitkomen. Dat had ik tijdens de race wel bedacht. Ik liet hem bewust gaan en het was mijn taak om het tempo hoog te houden en te controleren in het peloton."

Bart Hoolwerf

Op de Olympische Spelen krijgt Bergsma ook hulp van Van de Bunt en daar is hij blij mee. "Het is wel even wennen. Op dit niveau heeft Stijn ook niet veel ervaring. Hij is in hartstikke goede doen en ik heb het liefst een sterke medestander. En dat is hij. Hij heeft vandaag goed werk laten zien. Het had het mooist geweest als we meer wedstrijden samen hadden gereden natuurlijk, maar ja dat had je voor het OKT ook niet kunnen voorspellen."

Toch wil Bergsma ook nog complimenten geven aan Hoolwerf, die hem een groot deel van het seizoen hielp als partner op de mass start. "Ik heb een goed seizoen met Bart Hoolwerf gereden. Hij had het ook verdiend om hier te staan, dus ook een shout-out naar hem. Ook straks met de Spelen, maar dat zijn de regels. Stijn is ook een sterke rijder en we moeten een mooie plannetje zien te smeden voor Milaan."

