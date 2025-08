Voor Irene Schouten zijn het turbulente tijden geweest. Ze stopte met schaatsen, beviel na een lastige zwangerschap van haar zoontje, had gedoe met haar vorige schaatsteam en is nu een nieuw avontuur begonnen. Daar is ze bijzonder druk mee, maar volgens de drievoudig olympisch kampioene kan ze daar ondanks de problemen met haar kindje wel volledig voor gaan.

De voormalig topschaatsster is volle bak bezig met en nieuw project. Enkele maanden geleden kondigde ze aan te beginnen als fitnessinstructeur. Ze gaat ook lessen reformer pilates te geven. Samen met een bekende van haar zijn twee studio's begonnen, onder de naam RFRMR. Schouten gebruikte de oefeningen zelf veelvuldig nadat ze beviel van haar zoontje Dirk.

Onrust rondom Irene Schouten

Want die periode liet haar sporen na. Schouten werd tijdens haar zwangerschap opgenomen in het ziekenhuis vanwege zwangerschapsmisselijkheid. Nadat zoontje Dirk in december werd geboren, was het ook rondom de persoon Schouten onrustig. Ze keerde verrassend snel terug op het ijs bij een marathonwedstrijd, maar deed dat niet namens haar ploeg AH-Zaanlander. Maanden later volgde een definitieve breuk tussen haar en de ploeg van Jillert Anema.

In gesprek met het Noordhollands Dagblad blikt ze terug op die periode. "Ik ben in een jaar tijd tien jaar ouder geworden", vertelt Schouten. De soap rondom haar en haar schaatsploeg vergde ook veel van haar krachten. "In het ziekenhuis zat ik te bellen met mijn advocaat." Na haar vertrek bij de ploeg hoopt ze een eigen marathonteam op te starten. Dat leek ook te gaan gebeuren, maar vanwege gezondheidsproblemen rondom haar zoontje ging daar toch een streep door.

Schouten kon simpelweg niet anders. "Het ging gewoon niet meer, met de medische molen waar we in terechtkwamen. En als ik doorga met marathonschaatsen, wil ik het goed doen en geen vulling voor het peloton zijn." Zodoende kwam er geen schaatsploeg, maar wel een nieuw pilatesproject. Schouten krijgt vaak de vraag waarom ze dit wel kan doen, maar schaatsen niet. Daar heeft ze een panklaar antwoord voor.

Ooit nog terug in de schaatswereld?

"Hier sta ik er niet alleen voor. Ik heb mijn compagnon Suus en andere collega's die taken kunnen overnemen als ik het niet red vanwege Dirk. Bij schaatsen kon dat niet. Die training kun je niet door iemand anders laten doen, dan moet je er zelf staan." Overigens schaatst ze nog wel een keer in de week. Denkt ze toch nog aan een terugkeer? "Dit jaar ga ik het niet redden, maar ik heb het nog niet helemaal afgesloten."