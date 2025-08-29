Johan de Wit is de Nederlandse trainer van Team Gold, waarbij zeven Aziatische schaatsers zijn aangesloten, waaronder topper Miho Takagi. Het aanstaande olympische seizoen wordt zijn laatste. Hij legt uit wat er gaande is rondom het team en het Aziatische schaatsen.

Voorheen was De Wit onder meer trainer in Japan. Na zijn vertrek uit dat land begon De Wit in 2023 'zijn' Team Gold, dat bestaat uit Aziatische topschaatsers als olympisch kampioene (1000 meter) Miho Takagi. De formatie boekt geregeld grote successen en de schaatsers werken natuurlijk toe naar de Winterspelen van volgend jaar in Milaan. Dan hopen ze olympisch goud te winnen voor hun land.

Contract

Twee andere leden van Team Gold zijn Zhongyan Ning en Mei Han. Ook niet de minsten: Ning is bijvoorbeeld een voormalig wereldkampioen sprint (2024). De Wit begeleidt deze twee Chinese schaatsers tijdens de World Cups en de Olympische Spelen. Hij doet dat niet vanuit China, want met Team Gold traint hij vooral in Japan.

"Alleen ben ik nu officieel de coach van Ning en Han. Dat is contractueel vastgelegd", zegt De Wit tegen Schaatsen.nl.

'Vrouw die schoon schil wil maken'

De Wit heeft gemerkt dat er een reorganisatie gaande is bij de Chinese schaatsbond. Hij lijkt niet te voldoen aan de wensen van de bond, maar komt er desondanks mee weg.

Hij zegt: "Er zit nu een vrouw die schoon schip wil maken. Naar verluidt moeten alle huidige coaches volgend jaar vertrekken en wil ze de hele zaak weer goed neerzetten. Ik ga echter niet naar China. Voor mij is deze manier van werken de enige optie, en dat weet men in China. Wat wel geweldig is: het trainen met en coachen van Chinese atleten."

Team Gold

Weldra bij de Winterspelen moet worden geoogst. "Dat kan alleen wanneer we heel goed zijn. De voorbereiding is erop gericht dat de adrenaline uit de oren spuit op de Spelen, zó graag moeten ze willen racen. Dat is het doel, en dat meen ik echt zo", zegt De Wit. Daarna is het dus gedaan met Team Gold. De reden is dat Takagi de stekker eruit trekt; ze wil niet langer verantwoordelijk zijn voor een team en andere rijders.

"Miho is het voorbeeld, qua discipline, inzet, voorbereiden. Ik schaal haar hoger in dan de meeste schaatsers, zo simpel is dat", besluit De Wit.