De Olympische Winterspelen zijn in volle gang, maar toch zijn de meeste atleten en fans het olympisch kwalificatietoernooi nog niet vergeten. Ex-topschaatsster Marianne Timmer raadt mensen echter aan dat wel te doen. "Laat het los", luidt haar kraakheldere boodschap in Sportnieuws.nl Dromen van Goud.

Nederland pakte nog geen enkele schaatsmedaille op de spelen tot nu toe. Onder andere Joy Beune kreeg een harde klap te verwerken met haar vierde plaats op de 3000 meter. Voor haar is dit haar enige individuele afstand en daardoor rijst de kritiek op het okt weer op. Daar wist Beune zich niet te plaatsen voor de 1500 meter, terwijl ze gedurende het World Cup-seizoen bijna elke race op die afstand had gewonnen.

Wie door het okt nog iets zuurder zal zijn geweest dan Beune, is Tim Prins. Hij schaatste zich op de 1500 meter naar een derde plek op het okt en was daardoor geplaatst, maar de KNSB dacht daar anders over. De medaillekansen voor de ploegenachtervolging werden groter ingeschat en daardoor kreeg Marcel Bosker de plek van Prins. Een nationale discussie werd ontketend, maar Prins moest uiteindelijk toch thuis blijven.

'Laat het los'

In Sportnieuws.nl Dromen van Goud wordt Timmer gevraagd naar de invloed die dit okt nog heeft op de huidige spelen. Ze schetst de situatie van de twee topschaatser, maar geeft ook direct een boodschap mee. "Als je kijkt naar Joy Beune. Dat is super zuur want zij hoort gewoon op die 1500 meter. Dat is echt een klap. Het gedoe met Tim Prins maakt het voor Marcel Bosker ook wat beladener. Maar je moet niet blijven hangen in dat verleden, het gaat je niks brengen."

"Voorwaarts is er wat te halen en niet meer achterwaarts. Laat het los", gaat Timmer door over de aanhoudende kritiek op het okt. "We staan nu op de Olympische Spelen en ja er zijn dingen waar een verbeterpunt in zit. Te lang daarin blijven hangen gaat je niks brengen. Mensen die die knop om kunnen zetten, zullen hier het succesvolst zijn." Maandag om 16:00 uur volgt voor Team NL een nieuwe kans op schaatsgoud met de 1000 meter bij de vrouwen.