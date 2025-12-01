Voor Suzanne Schulting verliep het begin van het schaatsseizoen teleurstellend en daardoor is ook de discussie over haar toekomst opgelaaid. Moet ze zich blijven focussen op de langebaan of toch weer terugkeren naar haar oude liefde shorttrack om de Olympische Winterspelen te halen? Schaatsicoon Marianne Timmer laat in de videopodcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud haar licht op de situatie schijnen.

De drievoudig olympisch kampioene krijgt in de podcast de stelling voorgelegd dat Schulting 'serieus moet nadenken over een terugkeer naar het shorttrack'. "Ik zou daar nu nog niet mee bezig zijn", reageert Timmer in de podcast. "Suzanne heeft gekozen voor de langebaan. Ze heeft de eerste NK niet gepresteerd. Dat kan, maar dat wil niet zeggen dat je in paniek moet schieten en dan maar weer terug moet gaan naar de shorttrack."

Voor Schulting begon het seizoen teleurstellend, want op zowel de 500 als de 1000 meter greep ze bij de NK afstanden naast een startbewijs voor de World Cup. Waar Femke Kok en Jutta Leerdam de afgelopen weken in Salt Lake City en Calgary hun kwaliteiten toonden, moest de Team Essent-schaatsster dus langs de lijn toezien hoe haar concurrenten wél presteerden.

'Dat wil je niet hebben'

Schulting moet volgens Timmer pas na het OKT eventueel naar die alternatieve route naar de Spelen gaan kijken. "Zij heeft gewoon de kwaliteit in huis om zich ook te kunnen plaatsen voor de langebaan. Dat heeft ze niet kunnen laten zien op het NK, maar ze kan gewoon over drie weken of vier weken heel anders aan de start staan als in het begin van het seizoen."

Zelf heeft Schulting gezegd dat een terugkeer niet in haar hoofd zit en dat is volgens de voormalig topschaatsster alleen maar goed: "Dat is onrust, ballast en energie die je nu niet wil hebben."

