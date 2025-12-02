Voor Marianne Timmer is het een bijzondere periode. Het schaatsicoon lanceerde afgelopen week namelijk haar eigen sieradenmerk. In de videopodcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud blikt Timmer terug op die speciale avond.

"Eindelijk was het zover", vertelt Timmer. "Ik ben best wel veel in beeld geweest en dacht: het zou ook wel leuk om een keer met een product bezig te zijn." Dat werd dus een sieradenmerk met de naam Flamore '98. Het jaartal slaat op de eerste olympische titel van Timmer en daarnaast is het symbool een vlammetje.

Mijlpaal voor Timmer

"Ik hoor best wel veel bij bedrijven wat er aan de hand is of waar mensen tegenaan lopen", vertelt Timmer over hoe ze op het plan kwam. "Mensen hebben vaak te maken met een burn-out of zitten niet in het juiste team. Dus toen heb ik gedacht: waar het om gaat is een vlammetje. Waar gaat je hart nou van in vuur en vlam? En bij mij was dat natuurlijk toen de Olympische Spelen. Dan voelt het niet als werk en dan heb je een doel. Eigenlijk moeten we meer naar het gevoel luisteren, waar je echt blij van wordt. Daar staat het voor."

Voor Timmer was de presentatie, waar onder meer oud-schaatsster Irene Schouten, politica Dilan Yesilgöz en voormalig FC Groningen-directeur Hans Nijland bij aanwezig waren, een bijzonder moment: "Het zijn toch weer van die mijlpalen, want we waren er natuurlijk al echt meer dan een jaar mee bezig. En dan komt het punt daar en dat is ook wel weer een soort van Olympische Spelen. Je bent natuurlijk heel nieuwsgierig, hoe wordt het ontvangen?"

'Daar hoop je natuurlijk op'

Samen met zakenpartner Cathelijne Trovato stak ze er flink wat tijd in: "Dat is een heel proces, want daar moet je best wel veel voor doen. Het zijn allemaal stappen die je moet ondernemen. Je moet een tekening maken en dan moeten er nog verpakkingen bij. Dan hoop je natuurlijk dat het goed ontvangen wordt."

Timmer heeft een duidelijk doel met haar merk: "Ik hoop dat heel veel Nederlanders dat met trots gaan dragen of iemand gaan geven die zij vinden 'hé luister, jij geeft me heel veel energie'. Dat het een symbolisch iets is."

Beluister hieronder de volledige aflevering van Dromen van Goud:

Schaatsen bij Sportnieuws.nl

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.

Wil je meer van Sportnieuws.nl?