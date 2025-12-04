De topschaatsers mogen dit weekend hun kunsten vertonen tijdens de derde World Cup van het jaar in Heerenveen. Voor de Nederlandse rijders is het altijd speciaal om in Thialf te rijden en dus koestert ook ex-topschaatsster Marianne Timmer mooie herinneringen aan de schaatstempel. Zij ziet echter dat de tijden flink zijn veranderd.

Timmer was jarenlang nauwelijks verslaan op de korte afstanden bij Nederlandse kampioenschappen en dus is Thialf ook voor de drievoudig olympisch kampioene een speciale plek. Ze pakte er een heleboel mooie overwinningen, maar was ook erg lang de snelste vrouw op de 1000 meter in Heerenveen.

"Mijn baanrecord heeft tien jaar gestaan", vertelt Timmer in de videopodcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. Ze weet nog erg goed weet dat ze ooit met 1.16,1 de snelste was, maar sinds 2022 is het record in handen van Jutta Leerdam. Zij reed 1.12,80 en was dus veel sneller dan de oude toptijd van haar landgenote.

'Waar stopt dit?'

Dat er inmiddels ruim drie seconden van haar record is afgehaald, zorgt voor verbazing bij Timmer: "Thialf is natuurlijk helemaal verbouwd en daarin zijn heel veel innovaties geweest. Die tijd is nu alsof ik stilstond. Dus ongelofelijk hoe dat ook allemaal nog doorontwikkelt. Dan vraag ik me wel eens af: waar stopt dit?"

"De dames die onder de 36 seconden gaan rijden (op de 500 meter, red.)...", vervolgt de voormalig topschaatsster. "We gaan echt naar mannentijden toe van vijftien jaar geleden. Wat moet er nog allemaal gebeuren om weer die stappen te maken?"

Rookwalm en worstenlucht

Timmer wijst verder naar de betere ijzers en pakken, maar haalt ook de klimaatbeheersing aan. Dat was in haar tijd nog niet het geval en dat zorgde voor bijzondere situaties. "Helemaal in het begin in Thialf rookten mensen nog. Toen ik reed was het echt zo'n blauwe walm bovenin. De Unox-worstenlucht kwam in je en dan ging je een 1000 meter rijden. Als het bijvoorbeeld geregend had, kwam iedereen met een natte jas binnen. Dat heeft een mega impact op de vochtigheidsgraad. Dat kunnen ze nu allemaal aansturen."

De drievoudig olympisch kampioene denkt dan ook dat als ze nu had gereden nog een stuk sneller was geweest: "Ik denk dat je wel weer meegroeit. Dan is het ijs beter, de materialen en al het andere."

