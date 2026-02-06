Suzanne Schulting begint bijna aan haar bijzondere Olympische Spelen. Ze is er voor de derde keer bij, maar doet voor het eerst de iconische 'dubbel' door én op het langebaanschaatsen én het shorttrack in actie te komen. Schaatsicoon Marianne Timmer zag Schulting in Milaan actie en vond haar optreden imponerend.

Timmer, die net als Schulting al drie keer olympisch goud won, zag de topschaatsster vrijdag inrijden op de olympische ijsbaan in Milaan. En dat vond Timmer er veelbelovend uitzien. "Ze zat goed diep, had rondjes op snelheid gemaakt en dat zag er heel goed uit", vertelt ze in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud.

Het meest frappante: Schulting was de enige van TeamNL. "De rest van het team heb ik niet gezien", aldus Timmer. En dat is een bewuste keuze, want de schaatsster van Team Essent gaf aan steeds vaker in haar eentje te trainen. "Het was opvallend dat ze als enige van het team nu op het ijs stond." Presentator Aron Kleeven verduidelijkt dat Schulting het lekker vindt om nu 'haar eigen pad te trekken' in aanloop naar de 1000 meter op de langebaan.

Wie weet resulteert het maandag op de 1000 meter in een medaille. Timmer kijkt uit naar haar optreden op de langebaan. "Het is een absolute topper. Het is iemand die de killermentaliteit absoluut heeft en het zou fantastisch zijn als ze in een keer zou uithalen. Als je kijkt naar focus en topsport is zij iemand die het zeker kan."

'Killer' Suzanne Schulting

Timmer ziet dat Schulting zich niet snel van de wijs laat brengen. Op het olympisch kwalificatietoernooi, toen het écht moest, wist ze zich bijvoorbeeld ook onverwachts te plaatsen. "Zij is een killer", zo besluit Timmer.

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

Langebaan én shorttrack

Later dit toernooi komt Schulting ook op het onderdeel shorttrack in actie. Daar rijdt ze sowieso de 1500 meter. Mogelijk komt ze ook in actie met de achtervolgingsploeg, maar daar is nog geen uitsluitsel over. Wel is duidelijk dat ze de 1000 meter shorttrack niet gaat rijden. Daar krijgen Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer en Selma Poutsma de voorkeur. Schulting kan haar olympische titel dus niet verdedigen.