De Olympische Winterspelen moeten nog écht losbarsten, maar voorpret was er al genoeg voor Nederlandse sportliefhebbers. Natuurlijk is er vrijdagavond de veelbesproken openingsceremonie, maar er verscheen in aanloop naar de Spelen ook een openhartige schaatsdocumentaire. Daar speelde Marianne Timmer een grote rol in, iets wat ze behoorlijk spannend vond.

Bij de Andere Tijden Sport verscheen Timmer samen met Erben Wennemars en Gianni Romme om te vertellen over voormalig schaatscoach Peter Mueller. Onder de Amerikaan boekten ze eind jaren '90 en begin '00 grootse schaatssuccessen, maar in die periode was er ook een hoop te doen over de samenwerking. Zo kreeg de vertrouwensband tussen schaatsers en coach een knauw toen bleek dat Timmer en Mueller na een aantal jaar samenwerken in het huwelijksbootje waren gestapt.

Timmer herbeleeft andere tijd

"Dat was wel spannend", blikt Timmer een dag na de uitzending terug in Sportnieuws.nl Dromen van Goud. "Je gaat terug in de tijd en het waren heel veel mooie hoogtepunten, maar ook dieptepunten. Dan is het toch weer pijnlijk als je het weer ziet en er over gaat praten. Je herbeleeft het weer, dat was niet alleen maar euforisch natuurlijk."

Timmer won met Mueller als coach twee keer olympisch goud in 1998, maar nadat ze in 2001 met hem trouwde lukte het niet meer om samen zulke sportieve successen te boeken. De Olympische Spelen van 2002 werden voor de schaatsers van Mueller een deceptie. Later werd de samenwerking beëndigd. In 2003 liep ook het huwelijk tussen Mueller en Timmer op de klippen.

Complimenten van Marianne Timmer

Het schaatsicoon kreeg enorm veel reacties op haar optreden en wil ook nog een compliment geven richting de makers van de documentaire. "Ik vind dat ze het heel mooi in beeld hebben gebracht en met respect. Niet alles gaat goed, dat zie je vaak niet en dit was wel een kijkje achter de coulissen." Timmer zag het eindresultaat ook pas gisterenavond. "Dan krijg je weer een beetje dat gevoel terug."

De drievoudig olympisch kampioene kreeg veel reacties op haar optreden in de documentaire. "Mensen vonden het ruw, eerlijk. Je stelt je wel kwestbaar op en deelt dat, je weet ook niet hoe het gemonteerd wordt en welke beelden er bij komen. Het is een eerlijk verhaal van hoe het is gegaan. Het was mooi in elkaar gezet."

Timmer denkt dat de tijden inmiddels ook veranderd zijn en zulke situaties minder snel voorkomen in het schaatsen anno nu. "Het is allemaal wat braver, toen was er meer gekkigheid. Er waren wat meer feestjes. Natuurlijk waren we wel serieus en werd er kneiterhard getraind." Dat Mueller na een loodzware training besloot dat zijn schaatsers allemaal een triatlon moesten doen, is volgens Timmer nu ondenkbaar. "Dat soort dingen kun je je nu niet meer voorstellen."