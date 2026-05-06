De sprinters van de toch al zo succesvolle ploeg Reggeborgh krijgen nog een specialist erbij. Het schaatsteam heeft een nieuwe trainer aan de staf van topcoach Gerard van Velde toegevoegd en die is gespecialiseerd in de kortste afstanden. Goed nieuws dus voor Femke Kok en Jenning de Boo, de uithangborden van de groenzwarte ploeg.

Reggeborgh heeft de Chinees Jiaxin Ke, in de schaatswereld bekend als Jason Ke, toegevoegd aan de trainersstaf van hoofdcoach Van Velde. De 33-jarige Ke was de afgelopen jaren werkzaam bij Team IKO-X2O als materiaalman en later trainer. "Reggeborgh is op dit moment een van de beste teams. Ik heb veel zin om er te gaan werken. Ik wil me als trainer blijven ontwikkelen en verbeteren en denk dat dit de juiste omgeving daarvoor is", aldus Ke in een persbericht.

Zwabbervoet

"Ik heb zelf vroeger ook geschaatst, maar dat was geen groot succes. Ik moest al vroeg stoppen door een zwabbervoet", zegt Ke verder. Hij gaat zich bij Reggeborgh voornamelijk bezighouden met de korte afstanden. "Ik zal me meer op de sprint richten. Mijn visie komt overeen met die van Gerard van Velde. Het doel is om meer schaatsers onder 34 seconden te laten rijden. Ik ben ervan overtuigd dat dat kan."

Bij Reggeborgh schaatsen onder andere wereld- en olympisch kampioene Femke Kok, olympisch kampioene Antoinette Rijpma-De Jong, Jenning de Boo en Kjeld Nuis. Die zijn momenteel allemaal nog aan het genieten van hun laatste weken vakantie, voordat de voorbereiding op het nieuwe schaatsseizoen weer begint. Na de Olympische Spelen in Milaan van afgelopen winter wordt het weer een ander seizoen dan alle hiervoor.

