WK afstanden | Van Jordan Stolz tot Miho Takagi: dit zijn de concurrenten van de Nederlandse schaatsers

De WK afstanden worden écht niet zomaar een Nederlands feestje. Misschien is de concurrentie voor TeamNL wel groter dan ooit. Op geen enkele afstand steekt er een Nederlandse schaatser écht bovenuit. Dit zijn de buitenlandse schaatsers die een oranje medailleregen gaan proberen te voorkomen.

Bij zowel de mannen als de vrouwen is er een naam die boven iedereen uitsteekt. Bij de mannen is dat de Amerikaan Jordan Stolz. Hij is de topfavoriet voor goud op zowel de 1000 als de 1500 meter. Bij de vrouwen kijkt iedereen naar Miho Takagi. De Japanse is in bloedvorm en op dezelfde afstanden als Stolz bijna onklopbaar.

Jordan Stolz

Jordan Stolz is een van de grootste concurrenten van Nederlandse schaatsers voor medailles op de WK afstanden. ©Getty Images

Een nieuw wereldrecord op de 1000 meter, winnaar van vier 1000 meters op de World Cup én drie keer de snelste op de 1500 meter tijdens wereldbekers. Als iemand in topvorm is, is het Stolz wel. De nog altijd pas 19-jarige Amerikaan is dé te kloppen man op de middellange afstanden. Je zou denken: de Chinees Zhongyan Ning won de klassementen op de 1000 en 1500 meter in de World Cups, dus hij is beter. Maar daar komen we later op terug. Schrijf de naam van Stolz maar gewoon op.

Miho Takagi

Miho Takagi is de te kloppen vrouw op de WK afstanden. ©Getty Images

Wat Stolz is bij de mannen, is Miho Takagi bij de vrouwen. Ook op de middellange afstanden (1000 en 1500 meter) was ze dit seizoen simpelweg de beste. Op de Four Continents Championships (waar geen schaatsers uit Europa aan mee mogen doen), won de Japanse beide afstanden. Op de World Cups was ze zo mogelijk nóg dominanter: op de 1500 meter won ze álle World Cups waar ze aan meedeed en op de 1000 meters won ze er vier van de zes, met twee keer zilver als ander resultaat. Beide klassementen gingen daarmee ook naar de Japanse, dé grote concurrente voor bijvoorbeeld Jutta Leerdam op de 1000 meter en Joy Beune op de 1500 meter.

Programma WK afstanden 2024 in Calgary | Zo laat komen de Nederlanders in actie Hét toernooi van dit schaatsseizoen staat binnenkort op het programma: de WK afstanden. Van donderdag 15 februari tot en met zondag 18 februari staat de WK op het programma in het Canadese Calgary. Check hier het programma en de Nederlandse deelnemers.

500 meter mannen

De enige afstand waar 'we' bijna zeker zijn dat Nederland geen enkele medaille pakt, is de 500 meter bij de mannen. Daar zijn zoveel dominante mannen in actief, dat de Nederlanders er nauwelijks tussen komen. We kijken naar vier mannen specifiek: de Japanners Wataru Morishige, Tatsuya Shinhama en Yuma Murakami en de Canadees Laurent Dubreuil. Maar vlak ook Jordan Stolz op de kortste afstand niet uit: het Amerikaanse wonderkind won de laatste drie 500 meters op de World Cups en daar deden álle grote namen aan mee. Kortom: een Nederlandse medaille zou op zich al een wonder zijn, laat staan een gouden.

Deze mannen gaan waarschijnlijk de medailles verdelen op de 500 meter: Wataru Morishige, Laurent Dubreuil en Tatsuya Shinhama. ©Getty Images

Spanning op de 500 meter vrouwen

Femke Kok is een van de Nederlanders met een goede kans op een medaille op de 500 meter, maar de concurrentie is moordend. Geen Takagi hier, maar vooral een Amerikaanse en een Zuid-Koreaanse schaatsster maakten indruk op de sprintafstand. Erin Jackson won vier keer de 500 meter in de World Cups, meer dan wie dan ook. De Zuid-Koreaanse Min-Sun Kim werd in het wereldbekerklassement tweede. Maar vlak ook Jacksons landgenote Kimi Goetz uit. Zij werd op een tiende van Jackson tweede tijdens de Four Continents Championship en hield Kim achter zich. De drie medailles op de 500 meter worden normaal gesproken verdeeld tussen deze vier: Jackson, Kok, Kim en Goetz.

Kimi Goetz, Erin Jackson en Min-Sun Kim zijn de grootste uitdagers van Femke Kok op de 500 meter. ©Getty Images

Patrick Roest topfavoriet

Erben Wennemars zei het al tegen deze site: Patrick Roest is eigenlijk de enige Nederlandse topfavoriet voor het goud op een afstand. Zijn 5000 meters dit seizoen waren constant goed: vier zeges in vijf wereldbekeroptredens. Daarmee was hij normaal gesproken ook leider in het World Cup-klassement geweest.

Meestervoorspeller Erben Wennemars verwacht deze vier gouden medailles voor Nederland op WK afstanden Het is tijd voor de WK afstanden bij het schaatsen. En wie kunnen we beter om een voorspelling vragen dan Erben Wennemars? De oud-topschaatser voorspelde bij de EK afstanden liefst elf van de veertien gouden medailles goed.

De 'enige' concurrent: Davide Ghiotto

Maar dat werd hij niet. Sterker nog: omdat Davide Ghiotto en Ted-Jan Bloemen (uit Canada) wél alle zes de 5000 meters reden dit seizoen, eindigden ze in het eindklassement boven Roest. De Italiaan Ghiotto was dit seizoen in de World Cup de enige die de lange afstand won waar Roest ook aan meedeed. Ook op het EK afstanden moest hij in Roest z'n meerdere erkennen. Wel werd Ghiotto daarop tweede. Hij is de grootste uitdager van Roest.

Ragne Wiklund kan feestje verpesten

Wie denkt aan de 3000 meter bij de vrouwen, denkt wellicht aan Irene Schouten of Marijke Groenewoud. Maar zó simpel wordt een Nederlandse zege niet op de langste afstand bij de vrouwen. Eigenlijk zijn alle ogen gericht op de Noorse Ragne Wiklund. Ze won het klassement van de World Cups, maar werd weer derde achter de Nederlandse vrouwen op het EK afstanden. Vlak daarnaast de oude rot Martina Sablikova niet uit. De inmiddels 36-jarige Tsjechië behoort nog steeds tot de specialisten op de lange afstand, óók op de 5000 meter.

Ragne Wiklund versloeg dit seizoen al wel vaker Irene Schouten en Marijke Groenewoud. ©Getty Images

Zhongyan Ning

We beloofden nog even terug te komen op de naam van Zhongyan Ning. De Chinees won het wereldbekerklassement op zowel de 1000 meter als de 1500 meter en was dus constanter dan bijvoorbeeld Jordan Stolz. Maar Ning won geen enkele keer van de Amerikaan. Sterker nog: hij won geen enkele rit in de wereldbekers. Tijdens het Four Continents Championship deed hij niet mee, dus tot de echte favorieten hoort hij niet, maar zijn naam moet wel genoemd worden.

En thuisland Canada dan?

Heeft Canada behalve Dubreuil nog meer ijzers in het vuur? Oh jazeker! Vooral op de mass start krijgt een concurrente van Schouten en Groenewoud misschien wel vleugels van het thuispubliek in Calgary. Ivanie Blondin toonde al een paar keer aan dat ze Schouten zelfs in de sprint kan kloppen. Als het koppel Blondin/Valerie Maltais loopt en het publiek meekrijgt, kan het nog weleens een deceptie worden voor de Nederlandse vrouwen.

Kan Ivanie Blondin op de mass start winnen van het Nederlandse koppel. ©Getty Images

Olympisch kampioen niet lekker in vorm

Bij de mass start bij de mannen is het niet te verwachten dat Nederland een medaille pakt. Bart Hoolwerf en Marcel Bosker zijn goed samen, maar geen topteam. Bart Swings, de regerend olympisch kampioen, is niet super in vorm. Maar dat zijn mannen als Andrea Giovannini en het sprintkanon Jae-Won Chung wél. Veel kandidaten op de mass start bij de mannen en de Nederlanders zijn vooral outsiders.