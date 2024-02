Femke Kok met waanzinnige 500 meter naar goud op de WK afstanden

Femke Kok heeft met een kunstwerk goud gepakt op de 500 meter tijdens de WK afstanden. De Nederlandse schaatsster reed al haar concurrenten aan gort en mag zich weer wereldkampioene noemen.

Kok reed met 36,83 ook nog eens een Nederlands record. Ze bleef al haar concurrenten dik voor. Min-Sun Kim werd op 0,36 seconde tweede. Kimi Goetz, tegen wie Kok reed in de allerlaatste rit op de 500 meter, pakte het brons.

1. Femke Kok 36,83 2. Min-Sun Kim 37,19 +0,36 3. Kimi Goetz 37,21 +0,38 (5.) Erin Jackson 37,25 +0,42 (6.) Jutta Leerdam 37,42 +0,59 (8.) Marrit Fledderus 37,61 +0,78

Glimlach gaat niet meer weg bij Femke Kok na wereldtitel: 'Vooral met die tijd ben ik mega blij' "Een flinke hap uit het Nederlands record, dat is echt supermooi", zei een glimlachende Femke Kok na haar gouden race op de 500 meter op de WK afstanden. Ze declasseerde de concurrentie, maar keek vooral naar zichzelf.

Tegenvallende Jackson

Van de vier favorieten (Kok, Kim, Goetz en Jackson) kwam Jackson als eerste tekort om de tot dan toe snelste tijd van Tian te verbeteren. Zij bleef steken op een tweede tijd en moest toekijken hoe haar andere concurrenten wel de tijd van Tian (en dus van Jackson) verbeterden. Marrit Fledderus reed tegen Jackson en kwam boven de tijd van Leerdam uit.

Jutta Leerdam

Jutta Leerdam mocht heel even genieten van de eerste plek in het virtuele klassement. Zij kwam als eerste Nederlandse in actie op de 500 meter. Ze reed 37.42 en bleef daarmee bijvoorbeeld de Oostenrijkse Vanessa Herzog voor. Maar twee ritten na haar werd haar tijd al flink verbeterd door de Chinese Ruining Tian: 37.24. Daarmee wist Leerdam al dat ze buiten de medailles ging vallen. Maar haar afstand is vooral de 1000 meter. Die wordt zaterdag gereden.