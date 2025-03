Zichtbaar teleurgestelde Jutta Leerdam pakt brons achter grote rivale Miho Takagi en verrassende Femke Kok op 1000 meter

Jutta Leerdam heeft het brons gepakt op de 1000 meter bij de WK afstanden in Hamar. Haar grote concurrente Miho Takagi was te sterk voor de Nederlandse schaatstopper. Ook Femke Kok was sneller dan haar landgenote.

Femke Kok, de kersverse wereldkampioene op de 500 meter, ging zaterdag als eerste Nederlandse van start. Ze reed meteen een goede tijd: 1:14.98. De rit van Antoinette Rijpma-de Jong begon met een valse start. Zij kon niet aan de tijd van Kok komen. Ze klokte 1:15.51.

Topschaatsster Jutta Leerdam onthult 'superkracht': 'Zoiets kun je jezelf niet opleggen' Na twee dagen staat de teller op twee medailles voor topsprinter Jutta Leerdam bij de WK afstanden. Ze won goud op de teamsprint met Suzanne Schulting en Angel Daleman en sprintte een dag later naar het zilver achter Femke Kok op de 500 meter.

Takagi en Leerdam

Vervolgens was het de beurt aan de grote concurrente van Leerdam: Miho Takagi. Ook zij begon met een valse start. De Japanse was met haar tijd van 1:14.17 uiteindelijk maar net wat sneller dan Kok. Toen was het de beurt aan Leerdam, die vol voor het goud ging. Maar die kwam niet aan de tijd van Takagi, en zelfs niet aan die van Kok. Ze werd uiteindelijk derde met een tijd van 1:15.05. Een grote teleurstelling, zo was direct aan haar gezicht af te lezen na de race.

Wereldkampioene Joy Beune dolblij met geruststellend nieuws: 'Onwerkelijk dat onze droom steeds meer vorm krijgt' De toekomst van schaatsploeg Team IKO-X2O is in ieder geval verzekerd tot aan de Olympische Winterspelen van 2030 in Frankrijk. Dat laten ze weten via een bericht op sociale media, waarop de rijders massaal reageren.

Teleurgesteld

Voor Leerdam was deze race de belangrijkste van het seizoen. De 1000 meter is haar afstand en de wereldtitel was haar ultieme doel. De 26-jarige reed in Hamar onder toeziend oog van vriend Jake Paul en haar familie. Dat legde haar extra druk op.

Jutta Leerdam ervaart veel druk door Jake Paul op de tribune bij WK afstanden: 'Maar dat heb ik ook nodig' Voor Jutta Leerdam is misschien wel de belangrijkste dag van haar schaatsseizoen aangebroken. Ze rijdt zaterdag voor de wereldtitel op de 1000 meter in het Noorse Hamar. Haar vriend Jake Paul is daar ook aanwezig om de topschaatsster te steunen.

"Ik ben heel blij met hun steun. Jake en mijn familie zijn er altijd om me aan te moedigen", zei ze eerder bij het Noorse Viaplay. Dat heeft vaak ook een positieve invloed op haar prestaties. "Daardoor ervaar ik wel extra druk, maar dat is goed. Ik heb dat nodig want dan krijg ik extra energie om nog sneller te rijden."

Jutta bewees dat al op vrijdag, toen ze het zilver pakte op de 500 meter. Ze was maar negentien honderdsten langzamer dan wereldkampioene Femke Kok. Naast die medaille heeft ze ook al een gouden op zak. Ze won samen met Angel Daleman en Suzanne Schulting de wereldtitel op de teamsprint.

Jutta Leerdam houdt dubbel gevoel over aan WK-zilver: 'Wat mensen ook zeggen, altijd doorgaan' Jutta Leerdam pakte vrijdagavond het zilver op de 500 meter bij WK afstanden. Ze was slechts negentien honderdsten langzamer dan wereldkampioene Femke Kok. "Als ik de opening iets beter had gedaan..."

