Topschaatsster Femke Kok verschijnt gekwetst bij de WK afstanden: 'Het was echt een harde klap'

Femke Kok stond vrijdagochtend niet topfit op. Ze was de grote favoriet op de 500 meter diezelfde avond op de WK afstanden in Hamar en maakte die status waar: goud. Maar een dag eerder kreeg ze een flinke klap te verwerken op de training.

Ze maakte namelijk een harde smak op het ijs donderdag. "Voordat ik het wist lag ik in de kussens. Het was ook echt een harde klap", vertelt ze bij NOS. Er was wat schade te zien aan haar ellebogen en billen.

"Verder heb ik nergens last van, alleen een stijve nek en een beetje stijve armen.

Goud

Toch ging ze gewoon voor goud. "Verder voel ik me echt supergoed. Ik heb er vertrouwen in", zei ze.

In het ideale scenario wordt ze wereldkampioen met een baanrecord, nadat ze op de laatste World Cup ook al het baanrecord van Thialf op haar naam zette, zei ze. "Maar het gaat uiteindelijk om de winst niet om het baanrecord."

Goud voor Kok, zilver Jutta Leerdam

Een baanrecord werd het niet voor Kok, die voor de derde keer achter elkaar de beste is op de 500 meter bij de WK afstanden. Na een valse start lukte het niet om er een topopening uit te persen. Ze legde de eerste 100 meter af in 10,40 seconden, ongeveer 0,1 seconde trager dan je van haar mag verwachten. Die valse start had allicht wat energie gekost en haar ook voorzichtiger gemaakt.

Haar eindtijd was 37.50 en het baanrecord is 37,25, door Nao Kodaira uit Japan.

Sven Kramer

Een van de bezoekers in Hamar is Sven Kramer. De voormalig topschaatser is commercieel directeur van Team Essent. Mede daardoor heeft hij een prima plekje bemachtigd in de ijshal, maar toch werd hij daar gestoord door een andere bezoeker. Een man in een rood jasje met talloze Noorse vlaggetjes erop maakte een handgebaar richting de Fries. Die reageerde daar geïrriteerd op.

Alles over WK afstanden

