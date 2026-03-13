De schaatsers van Team Reggeborgh hebben hun traditionele uitje naar het Prinses Máxima Centrum gemaakt. Onder anderen Femke Kok, Jenning de Boo en Kjeld Nuis lieten aan de zieke kinderen hun olympische medailles zien. Daarmee toverden ze een lach op de gezichten van de aanwezigen.

Het schaatsseizoen zit er officieel op en dus was het tijd voor Reggeborgh om even op bezoek te gaan in Utrecht, wat ze vaker doen. Kok, De Boo en Nuis maakten praatjes met de kinderen, ouders en het zorgpersoneel en gingen op de foto. Ook werden er high fives uitgedeeld en mochten de olympische medailles worden aangeraakt. Er was genoeg eremetaal aanwezig, met één keer goud, drie keer zilver en één keer brons.

"De kinderen van het Prinses Máxima Centrum straalden temidden van de gouden, zilveren en bronzen medailles van Femke, Jenning en Kjeld", schreef Team Reggeborgh bij een reeks foto's op Instagram. Ook werd er een schaatsplank cadeau gedaan. "Voor onze schaatsers een waardevolle middag waarin ze hopelijk een lichtpuntje konden zijn voor alle kinderen."

Lachende gezichten

Aan de foto's is af te zien dat iedereen er intens van genoot, zo ook Kok, De Boo en Nuis. "Wat een ongelooflijke prestatie leveren jullie daar met zijn allen", complimenteerde het schaatsteam het medisch personeel.

Kok deelde nog wat beelden op haar Instagram Story. "Zoveel respect voor alle kinderen en artsen daar. Dat zijn echte toppers", schreef ze met een hartje bij een groepsfoto. De kersvers wereldkampioene sprint poseerde ook nog voor een foto met een kind die haar gouden olympische medaille droeg. "Al deze kindjes zijn echte strijders en allemaal goud waard", waren Koks mooie woorden.

Succesvol seizoen

De 25-jarige Nederlandse veelvraat kan nu eindelijk gaan genieten van wat vrije tijd, na een lang en zwaar seizoen. Kok reed onder meer een wereldrecord op haar 500 meter, waarop ze wederom onverslaanbaar bleek. Kok won alle World Cups, de olympische 500 meter en werd vorige week in Thialf wereldkampioene sprint. Vrijdag volgt een huldiging in haar woonplaats Nij Beets.