Het schaatsseizoen zit erop en dus hebben de toppers wat meer tijd over voor andere zaken. Zo brachten Jenning de Boo, Kjeld Nuis en Femke Kok donderdag een bezoek aan het Prinses Máxima Centrum om een aantal kinderen te verrassen.

De schaatsers van Team Reggeborgh werden warm onthaald in het ziekenhuis in Utrecht door kinderen, ouders, artsen en verplegend personeel, schrijft de ploeg op Instagram. Kok, Nuis en De Boo kwamen daar niet met lege handen aan. Ze hadden een bijzonder cadeau voor het ziekenhuis.

De drie olympisch medaillewinnaars overhandigden een schaatsplank aan het Prinses Máxima Centrum. "Voor het project Maximaal Bewegen", aldus Team Reggeborgh. "Speciale dank aan het Sport en Bewegingscentrum voor deze waardevolle middag."

Hartverwarmende beelden

De Boo deelt vervolgens via zijn persoonlijke Instagram Story nog hatverwarmende beelden van het bezoek. Hij had zijn olympische zilveren medailles, gewonnen op de 500 en 1000 meter, meegenomen, net als zijn gouden plak van het WK sprint. Die draagt een van de kinderen in het ziekenhuis trots om zijn nek terwijl hij poseert naast De Boo. Hij mocht ook het olympisch brons van Nuis (1500 meter) en het goud van Kok (500 meter) even dragen.

"Vanmiddag mochten wij naar het Prinses Máxima Centrum, waar ik deze topper heb ontmoet", schrijft De Boo bij de foto. "Wat een mooie middag." In het ziekenhuis in Utrecht worden kinderen met kanker behandeld. 'Onze missie: ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. Sinds 2018 bundelen we alle hoog complexe zorg, onderzoek en opleiding op één plek', staat op de website van het ziekenhuis.

Nederlaag Jenning de Boo

De Boo sloot zijn schaatsseizoen woensdag af met een nederlaag op de 3000 meter tegen Joy Beune. Die uitdaging begon als grap toen de 22-jarige tegen Nuis had gezegd dat hij zijn vriendin wel zou kunnen verslaan. De schaatsster van Team IKO-X2O bewees hem het ongelijk tijdens De Zilveren Bal.