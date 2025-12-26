SCHAATSEN
Redactie Sportnieuws.nl • 15:23, 26-12-2025 / Laatste Update: 15:28, 26-12-2025
Topschaatsster Jutta Leerdam in tranen na ongekend drama op OKT: 'Oh mijn god...'
Jutta Leerdam viel op de 1000 meter. © Screenshot NOS

Een tragische gebeurtenis voor Jutta Leerdam op de 1000 meter bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). De topfavoriete ging in haar rit onderuit en dus is haar deelname aan de Winterspelen van Milaan onzeker.

Leerdam kwam onder toeziend oog van haar verloofde Jake Paul in actie in rit 8. Ze stond tegenover Angel Daleman van Team Essent. Leerdam kende een meer dan prima start en was in de eerste bocht al voorbij aan haar jongere landgenote. Ze opende in 17,69, maar toen sloeg het noodlot toe. In de binnenbocht ging Leerdam hard onderuit en kwam ze in aanraking met de kussens.

