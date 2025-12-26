Een tragische gebeurtenis voor Jutta Leerdam op de 1000 meter bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). De topfavoriete ging in haar rit onderuit en dus is haar deelname aan de Winterspelen van Milaan onzeker.

Leerdam kwam onder toeziend oog van haar verloofde Jake Paul in actie in rit 8. Ze stond tegenover Angel Daleman van Team Essent. Leerdam kende een meer dan prima start en was in de eerste bocht al voorbij aan haar jongere landgenote. Ze opende in 17,69, maar toen sloeg het noodlot toe. In de binnenbocht ging Leerdam hard onderuit en kwam ze in aanraking met de kussens.

