Hoog bezoek voor Jutta Leerdam op het olympisch kwalificatietoernooi in Thialf. Haar gewonde verloofde Jake Paul maakte de oversteek vanuit de Verenigde Staten. Tot zijn grote schrik zag hij zijn geliefde vrijdag op de 1000 meter ten val komen.

De 26-jarige Leerdam kwam in rit 8 in actie tegen Angel Daleman. Ze gold als topfavoriete voor de dubbele sprint, maar het liep allemaal anders. Zo zag Jake Paul, die in gezelschap was van de ouders en zussen van Leerdam. Overigens werd Leerdam in 2022 tweede op de Olympische Spelen van Beijing achter de Japanse Miho Takagi. Femke Kok en Marrit Fledderus zijn outsiders voor de 1000 meter. De winnares en nummer 2 van die afstand zijn zeker van een ticket op de Winterspelen van Milaan.

Gebroken kaak Jake Paul

Jake Paul kon dit keer zijn geliefde Leerdam minder fanatiek aanmoedigen als we van hem gewend zijn. Vorige week bokste The Problem Child tegen olympisch- en meervoudig wereldkampioen Anthony Joshua. In ronde 6 was de tank leeg bij Paul, waardoor hij zijn dekking kwijt was. Juist op dat moment sloeg Joshua hem op zijn kaak, met alle gevolgen van dien. Paul brak op twee plaatsen zijn kaak en moest onder het mes. Er moesten vier tanden worden verwijderd en er zijn inmiddels implantaten geplaatst. Door de complexiteit van de blessure zou hij minstens negen maanden niet kunnen boksen.

Op de tribune in Thialf kreeg Jake Paul opnieuw een klap te verwerken. Zijn verloofde Leerdam kwam namelijk pijnlijk ten val. Daardoor is de 26-jarige topschaatsster nog niet zeker van een startbewijs voor de Winterspelen van volgend jaar in Milaan. Leerdam krijgt later nog een kans op de 500 meter. Mogelijk kan de KNSB haar ook nog een aanwijsplek geven voor de 1000 meter, maar dat wordt later pas besloten.

Ingelaste pauze

Dat vertelde Paul zelf ook in de podcast Impaulsive. "Ik zal alleen een tijdje niet in actie komen om Jutta te ondersteunen op de Olympische Spelen." Daarvoor moet Leerdam zich eerst zien te plaatsen deze vrijdag. Aan de support ligt het niet.

