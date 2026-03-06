De schaatsfans in Thialf werden vrijdag opgeschrikt door een enorm schrikmoment tijdens de WK sprint. De Duitse Moritz Klein ging keihard onderuit en vloog daarbij met zijn schaatsen rakelings langs zijn tegenstander. "Wow, dat had heel weinig gescheeld."

Klein kwam in rit vier van de tweede 1000 meter in actie en reed tegen de Italiaan Daniele Di Stefano. Voor de Duitser ging het helemaal mis. Hij vloog op volle snelheid uit de bocht in de kussens. "Wat een gevaarlijke val is dit zeg", klonk het commentaar op NOS.

Er ging een schok door het publiek in Thialf, maar met name voor Di Stefano was het flink schrikken. Hij kon Klein maar net ontwijken en de messen van zijn schaatsen gingen rakelings langs zijn schenen. "En dan nog doorgaan, Di Stefano, die gelukkig erger onheil bespaard blijft. Je hebt net bijna je benen onder je lijf vandaan gekregen." De Italiaan kon wel doorrijden naar de finish en klokte een tijd van 1:09.28.

Geluk bij een ongeluk

Bij de herhaling werd nog duidelijker hoeveel geluk Di Stefano heeft gehad. "Wow, dat had heel weinig gescheeld. Di stefano tilt zijn linkerbeen op om niet geraakt te worden. Zo, een bijna-ongeluk", aldus de commentatoren.

Er moest vervolgens ook even naar het ijs gekeken worden. Toen Klein de balans kwijtraakte trapte hij bewust hard met zijn schaats in het ijs om snelheid te minderen. "Anders had hij Di Stefano geraakt." Nu liet hij alleen een scheur in het ijs achter die snel gerepareerd werd. "Dit had veel erger af kunnen lopen."