Topschaatser Jenning de Boo rijdt een fenomenaal WK sprint. De Groninger van Team Reggeborgh won de eerste drie afstanden en heeft in het klassement een enorm gat geslagen richting Jordan Stolz.

De Boo heeft bij het WK sprint in Heerenveen ook de tweede 500 meter op zijn naam geschreven. De 22-jarige Groninger was met 33,93 iets langzamer dan een dag eerder, maar bleef concurrent Jordan Stolz in een rechtstreeks duel nipt voor. Stolz werd tweede in 34,17. Laurent Dubreuil uit Canada werd derde met 34,32.

'Geen leuke nacht'

"Blij dat ik de vorm heb kunnen behouden", zei De Boo tegen de NOS. "Het was geen leuke nacht. Dan maak je je zorgen over zo'n tweede dag. Ik heb vandaag blanco ingezet. Ik wilde gisteren vergeten. Vandaag nieuwe ronde, nieuwe kansen. Wie weet heeft Stolz vandaag zijn topvorm. Dan ga ik toch van het slechtste uit."

De Boo moest in zijn tweede 500 meter met zijn hand naar het ijs ."Het was een wankeling", legt hij uit. "Je gaat met ruim 60 per uur de bocht in. Dan komt mijn shorttrack-achtergrond naar boven. Ik raakte ze nog wel en behield de snelheid. Ik was bang: straks komt hij naast me. Maar ik kon het doortrekken en er kwam een mooie tijd uit."

95 procent

Hij kan alle vier afstanden van de WK sprint winnen. "Nu mag ik wel aan de titel denken. Ik zal de laatste 1000 meter misschien niet op 100 procent rijden, maar op 95 procent. Ik mag veel verliezen, dat is toch lekker. Ik zou het heel stom van mezelf vinden als ik het nu nog weggooi."

Zijn coach Gerard van Velde is trouwens volgens de NOS-commentatoren van mening dat je bij een sprintafstand alleen maar op 100 procent kan rijden. Neem je gas terug, dan verlies je je ritme en ga je gelijk vreselijk langzaam.

Slotafstand

De Boo heeft voor de afsluitende 1000 meter 1,8 seconde voorsprong op Stolz. Dubreuil staat derde op 3,57. Wennemars zakte naar de vijfde plek en heeft 4,11 achterstand op De Boo. Titelverdediger Ning staat vierde op 3,69. Botman staat negende.