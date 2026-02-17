Om de deelname van Marcel Bosker was in aanloop naar de Olympische Winterspelen al veel te doen en dat was op de allesbeslissende dag van de ploegenachtervolging niet anders. Hij verliet boos het stadion nadat bondscoach Rintje Ritsma hem niet opstelde in de troostfinale. Voormalig olympisch kampioen Jochem Uytdehaage haalde na het mislopen van het brons dan ook keihard uit naar Bosker.

Bosker reed wel nog mee in de kwartfinales, maar omdat Ritsma in die rit 'de snelheid miste', werd de schaatser gepasseerd op de dag waarop de medailles verdeeld werden. Jorrit Bergsma, Stijn van de Bunt en Chris Huizinga vormden het trio tijdens de verloren halve finale en gingen in de strijd om het brons vervolgens nipt ten onder tegen China.

De 29-jarige Bosker was dusdanig teleurgesteld dat hij het stadion verliet voor de troostfinale. Hij maakte later weer rechtsomkeert, maar was niet meer op tijd terug om de wedstrijd om het brons te bekijken. Wel gaf hij samen met de andere drie mannen een interview en daarin verklaarde hij dat het stadion had verlaten om 'zich even op te frissen'.

'Wat een onzin!'

Jochem Uytdehaage, olympisch kampioen op de 5000 en 10.000 meter in 2002, verbaasde zich over wat hij net had gezien. "Op het moment dat je een team bent, zeg je iemand goedendag als je ernaast komt staan", vertelt de analist bij Eurosport. "Stijn van de Bunt verblikt of verbloost niet. Ik heb het idee dat er een toneelstukje wordt gespeeld."

Hij maakte gehakt van de uitleg van Bosker: "Waarom ga je niet naar je teamgenoten kijken? Om je op te frissen? Wat een onzin! Het is heel raar als je niet bij de race aanwezig bent. Dat hoort bij een teamsport. Wees een team. Ik mis dat gewoon."

Veelbesproken deelname

Voor Bosker eindigde zijn veelbesproken deelname aan de Spelen in mineur. Hij werd speciaal voor de ploegenachtervolging meegenomen naar Milaan en dat besluit leidde tot een felle discussie, omdat Tim Prins daardoor buiten de boot viel. Bosker reed ook de vijf kilometer, maar kon daar niet overtuigen en ook de ploegenachtervolging viel in het water.