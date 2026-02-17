"Zo zonde, want deze was heel zoet geweest", kijkt Marianne Timmer vanuit Milaan terug op de veelbesproken ploegenachtervolging bij de mannen. De equipe van bondscoach Rintje Ritsma greep bij de Winterspelen net naast een bronzen medaille.

Zo kwam er in Milaan een einde aan een langdurige schaatssoap. Het is namelijk nooit rustig geweest rond de Nederlandse ploeg. Het begon allemaal al met de aanwijsplek voor Marcel Bosker, waar Tim Prins kind van de rekening werd en zijn olympische droom uiteen zag spatten. Vervolgens kwam er ruis op de lijn in Milaan. Zo gaf Stijn van de Bunt aan dat hij vanuit de media moest vernemen dat hij nog niet zeker was van een plek in de ploeg. Daarna werd Jorrit Bergsma als reserve aangewezen en op de finaledag werd uitgerekend Bosker weer gepasseerd.

"Uiteindelijk heb je het olympisch kwalificatietoernooi gehad. Vervolgens moet je vooruitkijken en kijken om hier de beste opstelling en het beste uit elkaar te halen. En dat hebben ze gedaan. Ze hebben echt maximaal gereden, want we we dachten dat het nog slechter zou zijn als dat het was", vervolgt Timmer tegenover Sportnieuws.nl. Ritsma koos in de halve eindstrijd en troostfinale voor Bergsma, Van de Bunt en Chris Huizinga.

"Ze hebben gestreden voor wat ze waard waren. Dan is het jammer dat ze in de race net niet eerder zijn aangegaan, dan was het brons geweest", baalt Timmer mee met de Nederlandse schaatsploeg. "En die medaille was heel zoet geweest. Dan had het er hier heel anders uitgezien. Nu is het toch net niet. Zuur, heel zuur."

Timmer vindt het wel knap van Ritsma dat hij op de finaledag toch weer een andere keuze durfde te maken, waarbij dit keer Bosker moest plaatsmaken voor Bergsma. "Gezien de hele voorgeschiedenis had je ook kunnen denken dat je dat niet durft. Ze hebben echt gekeken naar hoe ze de meeste kansen hadden op eremetaal. En Bergsma is gewoon in bloedvorm. Ik vind uiteindelijk dat ze knap hebben gereden. Het was heel spannend. Gewoon extra zuur dat het toch vierde is geworden."

Bosker was natuurlijk teleurgesteld, zo merkte ook Timmer in Milaan. "Ik heb hem net gehoord. Zelf vond hij het heel jammer dat hij niet was opgesteld. Maar uiteindelijk is Rintje hier de bondscoach en die heeft vast zijn redenen gehad om voor Bergsma, Van de Bunt en Huizinga te kiezen", stelt Timmer.

Wel verwacht de drievoudig olympisch schaatskampioene dat de teleurstelling bij thuisblijver Prins groot zal zijn, maar ze heeft ook direct bemoedigende woorden voor hem. "Tim komt over vier jaar terug en dan moet hij zorgen dat ze niet om hem heen kunnen. Verder zorgen dat hij zich kwalificeert voor het WK sprint en dan genadeloos hard uithalen."

