Het cruciale olympisch kwalificatietoernooi (OKT) voor Nederlandse schaatsers is eindelijk begonnen. Bij de eerste afstand (1000 meter vrouwen) was er gelijk drama. Topfavoriete Jutta Leerdam kwam ten val, Suzanne Schulting had geluk. Op de 5 kilometer bij de mannen was er een enorme verrassing.

Drama op 1000 meter voor vrouwen

Het eerste startschot klonk vandaag om 15.00 uur. De vrouwen begonnen aan een uiteindelijke chaotische 1000 meter. Van de favorieten moest Jutta Leerdam als eerste een tijd neerzetten. Het ging echter vreselijk mis voor de 26-jarige. Leerdam kwam ten val en is dus onzeker voor deelname aan de Olympische Winterspelen. Femke Kok won bij afwezigheid van Leerdam en Suzanne Schulting werd knap tweede.

Check hieronder de uitslag:

De nummers 1 en 2 van de 1000 meter staan op de veelbesproken matrix op respectievelijk plek 5 en plek 7. Daarmee zijn ze dus in principe zeker van deelname aan de Spelen. De nummer 3 van de 1000 meter (Naomi Verkerk) staat in de matrix op plek 15 en is afhankelijk van de resultaten op de andere afstanden. Bij zowel de mannen als de vrouwen mogen er maar negen schaatsers naar Milaan.

Daverende verrassing op 5000 meter

Om 15.47 uur begon de vijf kilometer voor mannen. Marcel Bosker ging in rit 8 van start als regerend Nederlands kampioen. Zijn tegenstander Chris Huizinga pakte het jaar daarvoor de nationale titel. Zij beten zich allebei stuk op de grote verrassing van dit OKT: Stijn van de Bunt. Hij reed een dik persoonlijk record op het OKT en mag naar Milaan.

Hij reed tegen Jorrit Bergsma, die vierde werd. Huizinga werd tweede, Bosker derde. Van de Bunt bezorgt met het ook op de matrix de selectiecommissie hoofdpijn. In de matrix staat de winnaar van de 5000 meter op plek 6 en de nummer 2 op plek 8. De nummer 3 is met plek 13 afhankelijk van hoe het OKT verloopt om in aanmerking te komen voor een olympisch startbewijs.

Check hieronder de uitslag:

Patrick Roest, die een aanwijsplek kreeg voor het OKT, stelde enorm teleur. De meervoudig olympisch kampioen ging door een lijdensweg:

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.