Dione Voskamp kondigde op 29-jarige leeftijd aan te stoppen met schaatsen. De Nederlandse, achternicht van Jutta Leerdam, verlaat de topsport na jaren van presteren en vrienden maken. Een van haar beste schaatsvriendinnen, de Belgische Isabelle van Elst, neemt de tijd om afscheid van Voskamp te nemen op haar Instagram.

"Niet alleen een geweldige schaatsster, maar ook een enorm lieve vriendin. Trots op jou en alles wat je hebt bereikt. Wat een reis is het geweest samen, op en naast het ijs. Op naar het volgende avontuur", schrijft de Nederlandse schaatsster Van Elst (genaturaliseerd tot Belgische) op haar Instagram-story voor haar ruim 27.000 volgers.

Nederlandse werd Belgische

Zij en Voskamp deelden lief en leed samen op het ijs, getuige ook het bericht dat Voskamp op haar sociale mediakanalen deelde met betrekking tot haar afscheid. Voskamp schaatste de afgelopen jaren voor Team Novus, die ze samen met andere schaatsers opzette. Nu komt er al vroegtijdig een einde aan haar topsportleven op het ijs, maar niet zonder dat haar goede vriendin Van Elst er aandacht aan geschonken heeft.

Voskamp start woensdag nog één keer tijdens De Zilveren Bal, het jaarlijkse afsluitende sprinttoernooi. Van Elst schaatst voor de Noorse ploeg Skøytelandslaget, nadat ze in 2022 de stap maakte van Nederland naar België.

Dubbele nationaliteit

De 27-jarige Van Elst heeft een dubbele nationaliteit en werd in 2022 slachtoffer van het selectiebeleid van toenmalig bondscoach Jan Coopmans. Hij koos op de teamsprint in Hamar last minute voor Femke Kok in plaats van voor de gekozen Van Elst. Verbolgen over het missen van haar internationale debuut stapte ze over naar België.

Van Elst maakte haar olympische debuut tijdens de afgelopen Winterspelen in Milaan en werd verrast door haar vriend Merwin Zeegers, die haar ten huwelijk vroeg op het plein voor de iconische Duomo in de Italiaanse modestad.