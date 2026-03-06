Schaatsicoon Marianne Timmer zag met lede ogen aan hoe Joep Wennemars tijdens de WK sprint opnieuw op ongelukkige wijze tijd verloor tijdens de kruising op de 1000 meter. Ze steekt de topschaatser dan ook een hart onder de riem: "We gunnen het Joep zo."

Wennemars nam het in een rechtstreeks duel op tegen Jenning de Boo. Na de laatste bocht moest eerstgenoemde in de ankers, zodat De Boo voorlangs kon kruisen. De twee raakten elkaar nog even, maar het liep allemaal goed af. Wel verloor Wennemars hierdoor wat tijd.

Tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan verloor de topschaatser uit Dalfsen ook al op ongelukkige wijze tijd tijdens de kruising, toen zijn tegenstander Lian Ziwen hem geen voorrang verleende. Wennemars leek daardoor een medaille mis te lopen.

Goed opgelost

"Alsof het duveltje daarmee speelt, met Joep", vertelt Timmer tegenover Sportnieuws.nl. "Dan krijg je toch weer een beetje een déjà vu. Hoe kan dat nou weer? Je zag het al aankomen hier in de bocht."

De twee topschaatsers hebben de situatie volgens Timmer "goed opgelost". "Jenning (de Boo, red.) zegt ook: 'Wij hebben het zo prima opgelost. Ik voelde het aankomen'. Hij zag: niet twijfelen, dan kan Joep ook doorrijden."

'Dat is nu wel een keer klaar'

"Maar Joep heeft zeker nog serieus kans op een bronzen medaille", gaat Timmer verder. "En hoe mooi zou het zijn dat hij met brons naar huis gaat?! Want ik denk wel echt dat (Jordan, red.) Stolz en Jenning de Boo een maatje te groot zijn. Maar ja, kom op, we gunnen het Joep zo. Die tegenslagen, dat is nu wel een keer klaar."

Vertrouwen

Wennemars koos ervoor om niet hetgeen te doen wat zijn tegenstander tijdens de Winterspelen op de 1000 meter deed en verleende De Boo uiteindelijk voorrang. "Dat had hij dus kunnen doen. Dan had Jenning de Boo dus precies hetzelfde als Joep had, maar dat wil je niet en dat doe je niet. Maar het is wel bijzonder dat dat nu hier gebeurt."

Timmer hoopt dat het Wennemars lukt om een podiumplek te bemachtigen op het WK sprint. "Dat geeft ook weer heel veel vertrouwen voor volgend jaar." Volgens het schaatsicoon is Wennemars met de "fantastische laatste ronde" die hij volgens haar in zijn benen heeft dan ook een absolute kanshebber.

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de WK sprint en allround in Thialf dieper in de prestaties van de Nederlandse schaatsers duikt.