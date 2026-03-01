Marcel Bosker pakte zondag de Nederlandse titel bij de NK allround in Thialf. De topschaatser krijgt daardoor ook een ticket voor de WK, want hij liep een aanwijsplek voor dat toernooi mis. Dat vond Bosker zelf heel raar. Hij was van mening dat hij een aanwijsplek voor de WK had moeten krijgen.

Bosker kreeg afgelopen week te horen dat hij geen aanwijsplek kreeg voor de WK allround. Die twee tickets gingen naar Stijn van de Bunt en Chris Huizinga. Zij reden harder dan Bosker op de 5000 meter tijdens het olympisch kwalificatietoernooi, waardoor Bosker de aanwijsplek misliep. De in Zwitserland geboren topschaatser moest daardoor de NK rijden en dat toernooi winnen om alsnog naar de WK te kunnen. Met overmacht lukte dat, waardoor Bosker alsnog te zien is op de WK allround.

"Dit voelt heel fijn, mijn derde allround-titel. Ik ben daar heel trots op en heel blij mee", luidt de eerste reactie van Bosker bij de NOS na zijn NK-titel. "Ik moet eerlijk zeggen dat ik dacht dat ik gediskwalificeerd was. Ik liet me wat naar buiten waaien in de bocht, maar ik lette even niet op dat blokje. Het ging blijkbaar goed. In principe zou de jury geen compassie moeten hebben, maar ik heb laten zien dat ik hier de beste ben", vertelt Bosker over een discutabel moment in zijn race tegen Remco Stam.

Gebaar naar selectiecommissie

Bosker leek het hele schaatsweekend wat geïrriteerd door het niet krijgen van de aanwijsplek. Zo stopte hij na een race nog voor de neus van de selectiecommissie om voor hun neus te juichen en te klappen. Bosker onthult nu echter dat dit volledig verkeerd is geïnterpreteerd. "Dat had er niks mee te maken. Er zat een vriendin van mij die altijd op mijn hond past. Dus ik was even naar haar aan het juichen. Ik heb het gehoord, maar ze moeten niet alles zo erg nemen als er dingen gezegd worden. Soms gebeuren er dingen in de emotie. Laten we het niet groter maken dan het is allemaal."

'Dat vind ik heel raar'

Dat Bosker geen aanwijsplek kreeg zit hem echter wel nog steeds niet lekker. "Ik had liever dit weekend willen sparen. Laten we eerlijk wezen, bij het OKT is de selectie geweest voor de WK allround. Dat heb ik gewonnen en er zijn anderen geselecteerd. Dat vind ik wel een beetje raar. Zo stond het niet beschreven van tevoren en het is raar dat ze de regels dan veranderen. Het is voor mij niet uit te leggen. Ik dacht dat het al binnen was en het was zuur dat het dan niet zo is."