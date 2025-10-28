Dai Dai N'tab werd al vier keer Nederlands kampioen op de 500 meter, maar toch zal hij komend weekend bij de NK afstanden niet de topfavoriet zijn. De schaatser kende een aantal moeizame jaren door fysieke problemen, maar hoopt zich na een goede zomer weer van zijn beste kant te laten zien. "Voor mij is het stap voor stap", vertelt N'tab in gesprek met Sportnieuws.nl.

Wie naar de resultaten van de afgelopen tien NK's kijkt, hoeft niet te twijfelen aan hoe sterk N'tab is op de kortste afstand. Hij eindigde iedere keer in de top-10 en werd in 2017, 2018, 2020 en 2021 Nederlands kampioen. Ook won hij al een keertje het NK sprint en was hij in 2017 de beste in het wereldbekerklassement. Toch zal de rijder van Team IKO-X20 komend weekend niet de grote favoriet zijn in Thialf om op die afstand het goud te pakken.

N'tab kwakkelde de afgelopen jaren, maar is weer op de weg terug. "Ik voel me fit, heb geen blessures en ben gelukkig, dus ik hoop hard te rijden", vertelt hij tegen deze site. Zijn situatie was een jaar geleden heel anders: "Toen had ik een blessure, dat was een terugkomjaar. Dit jaar wil ik gewoon hard schaatsen. Ik ben competitief en vorig jaar was ik dat niet. Dat is een groot verschil."

N'tab bleef vorig jaar tegen beter weten in doorschaatsen met allerlei kwaaltjes: "Als sporter hou je jezelf soms ook een beetje voor de gek. Dan ben je geblesseerd of heb je ergens last van, maar je moet wel gewoon presteren. Dus dan ga je door en probeer je het beste van de situatie te maken. Ik heb vorig jaar ook vaak gehad dat ik wist dat het er niet in zat, omdat ik teveel last had van mijn rug of buikspier. Nu ben ik gewoon fit, dat is een heel ander uitgangspunt."

'Dat is wel lekker in een olympisch seizoen'

De topsprinter leeft dan ook met vertrouwen toe naar de NK van komend weekend: "Ik heb een goede en blessurevrije zomer gedraaid. Daar heb ik zelfvertrouwen door gekregen en ook vertrouwen in mijn eigen lichaam. Dat is de basis en nu probeer ik dat om te zetten naar snelheid op het ijs. Daar is het NK een mooie wedstrijd voor."

Het seizoen moet nog beginnen, maar ondertussen werden er bij trainingswedstrijden wel al een aantal snelle tijden neergezet. Dat ontging ook N'tab niet. Hij kijkt daar echter op geheel eigen wijze naar. "Er zijn een aantal jongens snel geweest dus ik ben geen topfavoriet. Dat is ook wel lekker in een olympisch seizoen. Ik kan vanuit de luwte aanvallen."

N'tab heeft duidelijk doel

N'tab heeft een duidelijk doel voor het komende jaar. "Het moet een seizoen worden waarin ik laat zien dat ik nog steeds hard kan schaatsen, dat ik kan laten zien dat ik terug ben en dat ik echt nog mee kan doen."

Met een mogelijk debuut op de Spelen is hij dan ook nog niet bezig. Hij wil komend weekend vooral bij de eerste vijf eindigen, want daar zit een beloning aan vast. "Voor mij is het stap voor stap, ik wil me eerst plaatsen voor de World Cups en daarvan genieten. Tijdens die World Cups ga je aan het OKT denken. Dan verleg je je doelen weer voor de Spelen en ga je dromen van Milaan, maar nu wil ik gewoon bij de eerste vijf rijden."