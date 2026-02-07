Jutta Leerdam maakt nu al de tongen los op de Olympische Winterspelen. En dan heeft ze nog geen meter geschaatst in wedstrijdverband. De Nederlandse schaatskampioene kwam in stijl aan met een privéjet, ook was er een soap met de nationale pers. Het Duitse icoon Anni Friesinger-Postma neemt het op voor Leerdam. "Gelijk heeft ze."

Afgelopen week vloog Leerdam samen met haar zussen en broer per privéjet van Salzburg naar Milaan. Dat terwijl veel andere leden van TeamNL kozen voor een lijnvlucht of een reis per auto. Het besluit van de topschaatsster zorgde voor veel ophef, in binnen-en buitenland. Friesinger-Postma vindt dat allemaal wat overdreven. "Veel mensen vinden het wat overdreven wanneer iemand in een privéjet arriveert, maar ik ben juist blij voor haar", zegt ze bij Eurosport.

"Ze is een beetje een glamourgirl, maar ook een een hele goede meervoudig wereldkampioene die al eerder olympisch zilver heeft gewonnen", vindt de Duitse, die met de Nederlandse oud-schaatser Ids Postma is getrouwd.

Lof voor Leerdam

Het helpt volgens Friesinger-Postma niet mee dat Leerdam verloofd is met het wandelende energbieblikje Jake Paul. De Amerikaan doet alles voor de aandacht en door zijn status is ook Leerdams bekendheid gegroeid. "Daardoor staat ze al gauw in de roddelbladen, maar ook dat kan geen kwaad voor de sport", meent de Duitse. "Het is gewoon een andere kant die de krantenkoppen haalt."

"Natuurlijk was het een blikvanger: zij in een privéjet met allerlei lekkere hapjes en het hele vliegtuig gestyled. Maar goed, op het ijs draait het om de snelste tijden van start tot finish en daarin ligt ze vaak voorop", weet Friesinger-Postma. "Sterallures heeft ze niet, echt niet. Ze neemt het graag aan, en gelijk heeft ze."

1000 meter

Leerdam komt aanstaande maandag in actie op de 1000 meter in Milaan. Ze had besloten tot die tijd geen interviews te doen met de Nederlandse pers. Op die veelbesproken keuze kwam ze zaterdagochtend terug, om vervolgens een gesprek in schaatshal Milaan over te slaan na haar training.