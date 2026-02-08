Daar waar Jutta Leerdam zelf met een privéjet naar de Olympische Spelen kwam, moet haar schoonmoeder het met een gewone lijnvlucht doen. Pam Stepnick, de moeder van Jake Paul, wil haar schoondochter dolgraag aanmoedigen, maar er blijken onderweg nogal wat problemen te zijn...

Leerdam baarde vorige week opzien toen ze met haar twee zussen en haar broer in een mooi versierd privévliegtuig aankwam in Milaan. Waar bijvoorbeeld Marianne Timmer het wel mooi vond dat de Westlandse dingen anders aanpakt dan anderen, was er ook veel kritiek. En die bereikte dan weer de buitenlandse media.

Leerdam wist dit weekend ook weer alle ogen op zich te richten door niet met de media te willen praten. Ze liet zich even overhalen het toch te doen, maar verdween vervolgens alsnog na een opmerkelijk gesprek met Bert Maalderink van de NOS.

Jake Paul

Leerdam heeft in Milaan inmiddels gezelschap van haar verloofde Jake Paul. De Amerikaanse bokser/influencer dook zaterdag met een enorme bos bloemen op in het olympisch dorp. Vervolgens namen de twee een video op die bijzonder goed viel bij hun miljoenen volgers op sociale media. Leerdam en Paul besloten alvast een boodschap in de spreken voor hun toekomstige kinderen.

Schoonmoeder Jutta Leerdam

Leerdam krijgt in Milaan maandag op de 1000 meter niet alleen steun van Jake, maar ook van zijn moeder. Tenminste, die doet er alles aan om ook aanwezig te zijn, maar het zit haar voorlopig niet mee. Stepnick vertelde zaterdagavond nog enthousiast dat ze op het vliegveld van Newark zat om zo te vertrekken, maar zondagmorgen blijkt er nog bijzonder weinig veranderd.

"Ik wilde hier niet over gaan klagen en zeuren", stelt Stepnick op haar Instagram-account, waarop ze te zien is in wat op een vliegtuig lijkt. "Maar we proberen hier nu al zo'n acht uur vandaan te komen, maar we zitten hier nog steeds. Het heeft meerdere redenen, die nergens op slaan. Druk op de deur..."

"We waren al in lucht, maar zijn weer teruggekeerd", gaat ze verder. "We waren al anderhalf uur onderweg. Dan is het weer onderhoud, dan is het weer iets anders. Dan weer het personeel, dan weer mensen die het vliegtuig uitwillen omdat ze woedend zijn. Het gaat maar door."

'Het is belachelijk'

"Het kost mensen zoveel tijd, geld, energie en emotie om naar Milaan te komen", verzucht Stepnick. "Maar hier zitten we nog steeds, om 01.40 uur in de morgen. Het is belachelijk, vlieg niet met United!"