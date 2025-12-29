Antoinette Rijpma-de Jong wilde 'alles rechtzetten' na een matig voorseizoen en een moeilijke start op het OKT schaatsen. Op 'haar' 1500 meter ging ze er vol voor. Haar inzet werd beloond met een goede rit én de eerste plek. Na afloop straalde Rijpma-de Jong van oor tot oor en pinkte een traantje weg.

Het liep dit seizoen nog niet helemaal lekker bij Rijpma-de Jong, maar nu het móést stond ze er. Ze liet de 3000 meter schieten om zich volledig te richten op de 1500 meter. Met succes. "Dit was mentaal wel een pittige, want die 1000 meter was echt een teleurstelling. Dit was mijn enige kans op de Olympische Spelen", analyseerde ze haar situatie op het OKT bij de NOS na afloop van haar gewonnen rit tegen Femke Kok.

'Dit is alles wat ik gehoopt had'

Ze vond het fantastisch om tegen haar Reggeborgh-ploeggenote te strijden, die zich vooral focust op de 500 en 1000 meter. Ze hield Kok uiteindelijk op 0,01 seconde achter zich. "Het was een moeilijke rit tegen Femke, want ik wist dat zij hard zou starten en ik me in moest houden. Dat het dan op de streep zo'n stukje scheelt... Het was een geweldige rit." Met dus een olympisch ticket als resultaat. "Dit was alles ik gehoopt had. Ik ben hier heel trots op. Ik wilde alles zo graag rechtzetten en alles op vandaag gooien. Dat is gelukt."

Traantje wegpinken

Tussendoor moest ze een traantje wegpinken toen ze haar beloning voelde doordringen. "Ik vond het heel moeilijk om de drie kilometer over te slaan, daardoor moest ik nog een dag langer in spanning wachten. Maar het moest hier gebeuren en ik moest van ver komen. Dat lukte. Alles is goed gegaan, maar het was lastig. Om dan hier, met familie, vrienden, Coen (haar man, red.), mijn ouders en opa en oma, ze allemaal weer trots kan maken. Dat doet me wel heel goed."

