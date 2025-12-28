Antoinette Rijpma-De Jong meldde zich zaterdag op het olympisch kwalificatietoernooi af voor de 3000 meter en kan met die keuze op begrip rekenen van Marianne Timmer. De drievoudig olympisch kampioene (51) legt speciaal voor de lezers van Sportnieuws.nl uit waarom.

Rijpma-De Jong zou aan de start verschijnen van de 1000 meter, de 3000 meter en de 1500 meter. Na een zevende plaats op die eerste afstand, besloot ze de tweede over te slaan. “Ze heeft zich dit seizoen toch meer gefocust op de duizend meter", weet Timmer. "Maar ze is niet een absolute sprinter, dus dan zou je denken dat die drie kilometer eigenlijk een beter jasje voor haar zou zijn."

Rijpma-De Jong blinkt al jaren uit in het allrounden, met onder meer vier Europese titel als bewijs. Daarbij pakte ze ook wereldtitels op de 1500 meter en de 3000 meter én bronzen olympische plakken op die afstanden. Olympisch goud ontbreekt nog voor de populaire Friezin.

"Ik denk dat ze meer voor die vijftienhonderd meter gaat", aldus Timmer. “Dus zij wilde die duizend meter-snelheid pakken voor haar vijftienhonderd.” De schaatslegende kan de keuze wel begrijpen, zeker gezien de uitslag van de 3000 meter.

"Ik denk niet dat zij die tijden had kunnen rijden", aldus Timmer over de 3.54,73 van Marijke Groenewoud, de 3.56.80 van Joy Beune en de 3.57,36 van Merel Conijn. "Dus ik denk dat zij haar snelheid wil behouden en echt vól voor de vijftienhonderd meter gaat.”

Kansen spreiden

Is dat geen risico dan? Is het niet beter om de kansen te spreiden over drie afstanden? "Nee, want op die drie kilometer ga je ook wel weer iets van snelheid inleveren. Het zijn best wel heel andere afstanden. Dus ik denk dat het prima is en dat ze een goede keuze maakt.”

1500 meter vrouwen

De 1500 meter voor de vrouwen staat voor maandagavond op de planning in Thialf. Zondag staan eerst de 500 meter voor vrouwen en de tien kilometer voor mannen nog op het programma.

