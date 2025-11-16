Femke Kok zat met een lach van oor tot oor te genieten van haar gereden wereldrecord op de 500 meter tijdens de World Cup in Salt Lake City. De Nederlandse topschaatsster werd de snelste ooit met een tijd van 36,09 seconden. Ze genoot met volle teugen van haar knalprestatie op het razendsnelle ijs in Amerika.

Kok ging met een goed gevoel de tweede 500 meter in zondag. Zaterdag had ze namelijk al een Nederlands record gereden en dus was het vertrouwen hoog, zei Kok na haar wereldrecord op de tweede 500 meter tegen de NOS. "Natuurlijk stond ik vanmorgen op met de gedachte dat het mogelijk was. Ik kan het nog steeds niet echt geloven. 36.0! Ja... Het was een droom als ik ooit in de buurt van het wereldrecord kon komen. Ik heb die rit van Sang-hwa Lee (uit 2013, het vorige wereldrecord van 36,36, red.) honderden keren bekeken."

'Dit is echt zo vet'

Kok kon jarenlang niet geloven hoe hard de Zuid-Koreaanse reed tijdens haar snelste tijd ooit. "Ik keek met verbazing. Hoe kun je zo hard gaan? Dat ik 'm nu pak, is echt super mooi. Dit is echt zo vet, dat ik de snelste ter wereld ben... Ik ben echt mega blij." Ze merkte tijdens haar rit al dat het heel goed ging. Ze praatte over 'veel druk op haar benen'. Maar die tijd: "Die had ik echt nooit verwacht." Haar doel was altijd om überhaupt een 36'er te rijden. Maar met 36.09 is zelfs een 35'er heel dichtbij. "Dat is toch eigenlijk bizar?", lachte ze.

Tranen bij Kok

Ze gaat eerst even flink genieten van dit moment, maar volgende week wacht alweer een nieuwe race. Dan is de World Cup in Calgary. Maar de trots en blijdschap overheerst. Er kwamen zelfs tranen op de baan direct na haar rit. Tijens het interview kreeg ze weer tranen in haar ogen. "Ik werd wel een beetje emotioneel toen ik Dennis (haar coach, red.) op de kruising zag staan. Je werkt er met z'n allen heel hard aan. Dat het dan lukt, is dan heel bijzonder. Zeker in zo'n jaar. Op zo'n baan wil je heel graag, dat het dan lukt is prachtig."

'Dat mag je niet zeggen'

Ze haalde nog lachend uit naar NOS-verslaggever Bert Maaldering, die zei dat het niet meer mis kan in dit olympische jaar. "Dat mag je niet zeggen", grinnikte ze. "Want Erin Jackson (haar directe tegenstander, red.) rijdt ook gewoon een dik persoonlijk record. Zij is ook gewoon olympisch kampioene op de 500 meter. Er kan nog van alles gebeuren. We gaan het meemaken. Dit is al een droom die is uitgekomen."

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.