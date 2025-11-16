Femke Kok heeft een nieuw wereldrecord gevestigd op de 500 meter bij de World Cup schaatsen in Salt Lake City. De Nederlandse topschaatsster noteerde 36,09 en ontving een staande ovatie na haar geweldige prestatie.

Met de handen voor haar mond kwam ze over de finish na haar zinderende rit op de tweede 500 meter in Salt Lake City. Ze rekende in een directe rit af met de regerend olympisch kampioene Erin Jackson, die zelf ook een dik persoonlijk record reed. Kok opende al met 10,19 seconde en was daarmee al de snelste Nederlandse ooit. Na de finish stond er 36,09 op het bord, veel sneller dan het twaalf jaar oude wereldrecord van Sang-hwa Lee.

Bonus en gouden ring

Kok krijgt voor haar wereldrecord een gouden ring van de ISU én een bonus van 5000 dollar. Eerder op de avond reden de Amerikaanse mannen op de ploegenachtervolging ook al een wereldrecord.

Andere Nederlandse

Angel Daleman trapte af als Nederlandse schaatsster. Zij noteerde een tijd van 37,42, een nieuw nationaal juniorenrecord waarmee ze zich virtueel naar de vierde plaats schaatste. Ze is daarmee slechts 0,08 seconde verwijderd van het wereldrecord van de junioren. Die staat op naam van Lee Na-hyun (Zuid-Korea).

Na Daleman, was het Anna Boersma die een indrukwekkende rit reed. Ze startte matig, ging zelfs bijna onderuit, maar herpakte zich netjes en schaatste zich virtueel naar de tweede plaats met een tijd van 37,11. Leerdam volgde na Boersma. De Westlandse was eerder op de dag nog betrokken bij een valpartij en reed niet haar beste rit. Ze klokte 37,35 een oogde teleurgesteld.

Wereldrecord uit de boeken gereden door Kok

Het verschil tussen Marrit Fledderus en Boersma was vrijwel nihil. Met 37,11 schaatste zij een persoonlijk record en plaatste zich net achter Boersma. Femke Kok schaatste de laatste rit. Na een geweldige race zag ze 36,09 op het scorebord staan, waarna luid gejuich losbarstte van de Nederlandse die haar eigen ogen niet leek te geloven.

