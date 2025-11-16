Jutta Leerdam is zondag betrokken geraakt bij een harde valpartij tijdens het World Cup-weekend in Salt Lake City. Tijdens de trainingen op de slotdag kwam de Nederlandse topschaatsster hard in botsing de Canadese Ivanie Blondin. Die kwam, geschrokken en met betraande ogen, gesteund door landgenoten van het ijs.

Leerdam reed op een drukke baan, waar veel schaatsers bezig waren om op te warmen voor de slotritten in de wereldbeker in de Amerikaanse stad. Ze kon niet meer op tijd kon remmen voor Blondin en haar landgenoten. De Canadese vrouwen waren aan het trainen voor de ploegenachtervolging, terwijl Leerdam alleen op het ijs reed. Met haar hand op de bil van Blondin probeerde ze de klap nog te minimaliseren, maar dat was tevergeefs. Blondin viel hard en gleed tussen alle schaatsers door in de boarding. Ook Leerdam zelf klapte hard op het ijs.

'Dat moet ik even rechtzetten'

De schade viel dusdanig mee bij Blondin, dat ze in ieder geval kon starten bij de ploegenachtervolging. Daarin moest Canada de tweede rit tegen China rijden. Schaatsicoon Erben Wennemars reageerde bij de NOS op de valpartij. "Ze rijdt er gewoon keihard achterop. Dit is echt een fout van Jutta, maar dat maakt niet uit. Het is een training, die is ongelofelijk druk, dus je moet goed opletten. Blondin is absoluut niet blij, want die wordt gewoon keihard aangereden. Maar Jutta viel zelf ook, ik hoop dat ze beiden niks hebben."

Later kwam hij echter terug op zijn woorden toen hij nieuwe beelden van het incident had gezien: "Het was echt de fout van Blondin, dat moet ik even rechtzetten. Ze rijdt eromheen en Jutta kon er niks aan doen. Eigen fout van Blondin." Presentator Jeroen Stomphorst vult aan dat er op televisie enkel beelden konden worden getoond waarbij het leek alsof Leerdam inreed op de Canadese.

Slotdag Salt Lake City

Tijdens de ploegenachtervolging was er weinig van schade bij Blondin te merken. Ze reed samen met Weidemann en Maltais de snelste tussentijd. Leerdam won zaterdag de 1000 meter in Salt Lake City en was dolblij met het eerste goud van het seizoen. Ze versloeg landgenote Femke Kok. Vlak na de val reed ze op de 500 meter tegen de Poolse Kaja Ziomek-Nogal. Leerdam kwam niet verder dan de tiende tijd, maar zag landgenote Kok een waanzinnig wereldrecord rijden.

