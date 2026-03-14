Femke Kok zal weldra eindelijk met vakantie gaan. De topschaatsster was sinds mei vorig jaar bezig met haar missie: goud halen op de Spelen. Dat lukte, waarna ze ook nog wereldkampioene sprint werd. Het zorgde allemaal voor de nodige huldigingen en plichtplegingen. Als dat allemaal voorbij is, kan Kok uitrusten.

Kok heerst al bijna twee jaar op de 500 meter. Begin dit seizoen scherpte ze het wereldrecord op die afstand aan in Salt Lake City. Kok dook met 36,09 flink onder het oude record van Lee Sang-hwa (36,36) uit 2014. Goud op de Winterspelen leek dus een abc'tje. Dat werd het ook, in de snelste olympische tijd ooit (36,49) schaatste ze naar de titel. Vrijdag werd Kok daarvoor eindelijk gehuldigd in haar geboorteplaats Nij Beets.

"Jeetje, wat een hoop mensen!", schrok Kok van de volgepropte tent. "Dit is niet normaal. Heel erg bedankt voor jullie steun altijd", riep de topschaatsster enthousiast door de microfoon.

Femke Kok kijkt uit naar vakantie

Kok werd daarbij door de ceremoniemeester ook gevraagd naar haar vakantieplannen. Maar die moet ze nog heel even uitstellen. "Ik ben wel echt klaar met het seizoen, maar ik heb nog allerlei sponsorverplichtingen. En ook nog de huldiging bij SC Heerenveen (van zaterdag, red.)", sprak Kok, waarna gejuich uit het publiek volgde. "Volgens mij krijg ik een ereronde."

Door al haar prestaties werd Kok benoemd tot schaatsster van het jaar. Het leverde haar een speciaal beeldje op en een compleet verzorgde reis naar Curaçao van negen dagen, mede mogelijk gemaakt door Sportnieuws.nl en Corendon.

Het is nog niet duidelijk wanneer Kok daar gebruik van gaat maken. Eerst maar even bijkomen in eigen land. "Ik heb er heel veel zin in. Lekker leuke dingen doen met mijn vriendinnen en ouders", sprak ze. In mei beginnen dan weer de eerste voorbereidingen op het nieuwe seizoen.