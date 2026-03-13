Femke Kok leefde de voorbije anderhalve maand in een roes. Eerst was er olympisch succes, met goud op de 500 en zilver op de 1000 meter, vervolgens volgde de nodige plichtplegingen in Nederland, waarna ze ook nog de WK sprint op haar naam schreef. Vrijdag was het eindelijk tijd voor een huldiging in haar geboortedorp Nij Beets.

Kok schrok zich een hoedje toen ze de toegestroomde mensenmassa zag. "Jeetje, wat een hoop mensen!", stamelde ze. "Dit is niet normaal. Heel erg bedankt voor jullie steun altijd", riep de topschaatsster enthousiast door de microfoon.

De voorbije weken merkte Kok wat ze in Milaan had neergezet. Mensen vertelden haar hoe mooi ze het vonden en dat ze erg meeleefden. "En dat ze moesten janken", voegde Kok er aan toe. "Ik ben blij dat ik de mensen iets positiefs kan brengen."

Telefoon Femke Kok roodgloeiend na olympisch goud

De wereld van Kok staat sindsdien op haar kop. Haar telefoon ontplofte. "Dat is niet normaal. Ik heb nog steeds niet op iedereen gereageerd, sorry daarvoor", lachte Kok. "Het is gewoon niet normaal, echt duizenden (berichten, red.)", verklapte ze.

Bezoek aan koning Willem-Alexander

Kok mocht door haar prestaties langs Paleis Noordeinde, waar ze geridderd werd in de Orde van Oranje-Nassau. Ook sprak ze met koning Willem-Alexander, koningin Máxima en kroonprinses Amalia. "Hartstikke leuk, daar ben ik maar een normaal persoon. Het was heel gezellig, hij had ook nog patat", blikte Kok terug.

"Ze zeiden dat ze trots waren op de Nederlandse sporters en dat ze genoten hebben. De koning zat op de tribune bij de 1000 meter. Dat is wel heel speciaal als je er over nadenkt", aldus Kok.

Stressvolle 500 meter

Voor de ogen van haar dorpsgenoten moest Kok tot slot nog even terugblikken op haar gouden 500 meter. Die race was een paar dagen nadat ze zilver won op de 1000 meter achter Jutta Leerdam. "Ik had heel veel stress, ik stond echt te shaken", bekende Kok. "Maar ik hield het wel onder controle. Mijn eerste pas ging niet heel goed, maar daarna zat ik er in en schaatste ik door naar het goud."

Echt een geheim heeft Kok niet voor al haar successen. Voor de Spelen pakte ze ook al het wereldrecord op de 500 meter, daarna werd ze wereldkampioene sprint. "Ik probeer gewoon elke keer het beste uit mezelf te halen", stelde ze. "Ik kan hopelijk nog wat jaartjes mee, en ik denk dat ik nog sneller kan. Ik hoop dat ik nog meer titels kan winnen."

Wethouder Libbe de Vries sprak van "een heel bijzondere" huldiging. "Iemand die in één seizoen zo verschrikkelijk veel prijzen wint, is zo bijzonder dat wij daar heel veel aandacht aan willen besten", vertelde hij tegenover Sportnieuws.nl.