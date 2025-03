Gouden Jutta Leerdam baalt flink van 'gemiste kans': 'Ik denk dat het dan wel al klaar is'

Jutta Leerdam pakte bij de WK afstanden in Hamar samen met Suzanne Schulting en Angel Daleman goud op de teamsprint, maar na afloop baalde ze toch ook wel flink van een bepaald gegeven. "Ik vind het persoonlijk wel jammer."

De kans was namelijk best groot geweest dat Nederland volgend jaar bij de Winterspelen in Milaan ook olympisch goud zou pakken. Maar dat gaat niet gebeuren, want de teamsprint staat niet op het programma van de Winterspelen. En dat vinden Leerdam, Schulting en Daleman best wel jammer.

"Als langeafstandrijder kan je de teampursuit en de massa start rijden", begint Leerdam tegenover de NOS haar verhaal. "Je hebt een vijf en drie kilometer en soms zelfs nog een 1500 meter. En wij hebben één of twee afstanden en verder geen sprintonderdeel. Wat gewoon zonde is."

Leerdam vervolgt: "Je kunt als sprinter misschien één keer olympisch kampioen worden. En niet twee, drie of vier keer, tenzij je Jordan Stolz bent. Dat vind ik persoonlijk wel heel jammer."

Is er misschien een oplossing? "Nu toevoegen aan het olympisch programma", zegt Schulting met een lach. "Het zal nog wel tien jaar duren, maar ik denk dat het dan wel al klaar is", stelt de 26-jarige Leerdam vervolgens direct dat zij er tegen die tijd niet meer bij zal zijn.

Voor de pas 17-jarige Daleman ligt dat anders: "Dat zou wel heel mooi zijn, zou best kunnen", droomt zij alvast van olympisch goud op de teamsprint in de verre toekomst.

Leerdam, Schulting en Daleman hielden bij de WK afstanden in Hamar flink huis op de teamsprint. Geen van de andere landen kwam in de buurt van de Oranje-schaatssters. "Het zal nooit vlekkeloos zijn, maar wel duidelijk goed genoeg. Met twee seconden verschil hebben we gewonnen", stelde Leerdam na afloop dan ook tevreden vast.

