Nieuwsgierige Suzanne Schulting genoot van gouden rit met Jutta Leerdam en Angel Daleman: 'Dat scheelt heel erg'

Suzanne Schulting pakte donderdagavond met Jutta Leerdam en Angel Daleman goud op de teamsprint bij de WK afstanden. Voor Schulting was het na een enorme waslijst aan successen in het shorttrack haar eerste titel. Na afloop was ze heel tevreden over haar eigen niveau én over de samenwerking met haar teamgenotes.

Schulting pakte in haar carrière eerder al elf wereldtitels, maar die won ze allemaal in het shorttrack. In Hamar voegde ze daar aan het einde van haar eerste volledige seizoen op de langebaan ook een gouden WK-medaille in die discipline aan toe. "Het ging heel goed. Ik heb echt goed geschaatst, dus daar ben ik heel blij mee", zei ze na afloop tegen Sportnieuws.nl.

De 27-jarige Schulting was vast onderdeel van de Nederlandse ploeg tijdens de World Cups, maar reed pas voor de eerste keer samen met Leerdam op de teamsprint. Zij sloot speciaal voor de WK aan bij het team en dat zorgde voor nieuwsgierigheid bij Schulting: "Jutta is heel groot en lang, dus ik was benieuwd hoe dat in haar slag ging. Ik ben gewend om elke dag achter de jongens aan te rijden in de ploeg en ik merkte dat het erg scheelt als je achter haar rijdt."

'Heel blij dat ik het zo kan afsluiten'

Voor Schulting leek het seizoen met een domper te gaan eindigen doordat ze bij de NK afstanden op zowel de 500 meter als de 1000 meter naast een startbewijs voor de WK greep. De gouden plak op de teamsprint zorgt echter voor een heel ander gevoel: "Ik ben wel heel blij dat ik het zo kan afsluiten. Ik schaats de hele week heel goed en het is fijn om het op deze manier af te sluiten."

Toch steekt het ergens dat ze juist nu zo goed in vorm is: "Ik rij deze week echt heel goed, een van mijn betere weken van het seizoen. Dan is het wel frustrerend dat je niet aan de start staat. Aan de andere kant, het was nog frustrerender geweest als ik het seizoen af had gesloten en slecht in de trainingen had gereden. Dus dan liever dit."

Reserverol

Het seizoen zit er in principe op, maar Schulting staat wel nog reserve op de 500 meter en de 1000 meter. Hoewel de kans klein is dat ze daar aan de start zal staan, voelt het voor haar nog niet alsof ze zich al op kan maken voor een welverdiende vakantie: "Echt totaal niet, het weekend is nog maar net begonnen. Het zal zaterdag pas echt klaar zijn."