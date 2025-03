Jutta Leerdam inspireert uit beeld geraakte collega, die mogelijk haar voorbeeld volgt

Voor Jutta Leerdam zit het turbulente schaatsseizoen er bijna op. De misschien wel bekendste schaatsster ter wereld begon ongeveer een jaar geleden op eigen houtje na haar vertrek bij Schaatsteam Jumbo. Een ongewone route, maar wel een die bij een voormalig wereldkampioen voor inspiratie zorgt.

Zoals schaatsvolgers weten zit Leerdam niet meer bij een vaste schaatsploeg, maar zoekt ze haar eigen route uit. Ze is niet helemaal alleen, want Leerdam betaalt haar eigen staf en schaatst geregeld mee met Team Novus. Dat doet Kai Verbij ook. Een van de beste Nederlandse sprinters uit de schaatsgeschiedenis is inmiddels 30 jaar en zit ook zonder vaste ploeg.

Ook alleen op pad?

Hij hoopt desondanks te vlammen op de Olympische Winterspelen van volgend jaar in Milaan. Dat is nu nog ver weg, want Verbij schaatste vorig jaar maandenlang niet en heeft een flinke trainingsachterstand. En hij heeft geen vast team, zo vertelt hij in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside. Is de Jutta-route daarom een goed idee?

Goede maatjes met Leerdam

"Dat zou een optie kunnen zijn", stelt de specialist op de 500 en 1000 meter. Hoewel er natuurlijk meerdere Nederlandse schaatsploegen zijn, is het niet zeker dat Verbij er eentje vindt die bij hem past. En hij merkt van dichtbij hoe Leerdam met de nieuwe situatie omgaat. "Ik ben vrij goed met Jutta. Zij traint ook met Novus mee, dus ik heb ook een paar trainingen met haar meegedraaid."

Maar een bakje koffie drinken over het leven van een individuele schaatser, dat heeft Verbij nog niet gedaan. Maar dat doet hij bewust. "Ik wil haar er niet mee lastig vallen, Ze heeft het al vrij druk een veel aan de kop. Ik denk dat het voor haar beter is om gewoon op het WK te focussen, en niet op mij."

Druk weekend voor Leerdam

Leerdam heeft in Hamar (Noorwegen) namelijk een cruciaal weekend voor de boeg. Daar staan de WK afstanden op het programma. De topschaatsster is een van de topfavorieten op de 1000 meter en hoopt ook op eremetaal op de 500 meter. Ze begon het weekend in ieder geval al goed, want ze won donderdag op de teamsprint goud met Suzanne Schulting en Angel Daleman.