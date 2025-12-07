De World Cup in Heerenveen zit er weer op. Op de slotdag zagen de duizenden fans in Thialf nog het ene na het andere baanrecord sneuvelen. Ook was er eindelijk succes voor een Nederlandse man, want er was nog geen goud uitgedeeld aan een landgenoot. Die eer kreeg Jorrit Bergsma. Maar ook Femke Kok schaatste twee gouden medailles bij elkaar. Check hier alle uitslagen van de World Cup schaatsen in Heerenveen.

Voor het eerst dit World Cup-seizoen werd er een teamsprint gereden, een niet-olympisch onderdeel. Dat was het toetje in Thialf en leverde twee baanrecords op voor Nederland. Jordan Stolz maakte zijn hattrick compleet met ook de snelste tijd op de 500 meter. Hij is nu de beste in de Heerenveense schaatstempel op de 500, 1000 en 1500 meter. Hieronder zie je alle uitslagen.

Uitslag teamsprint vrouwen

Uitslag teamsprint mannen

Uitslag mass start vrouwen

Uitslag mass start mannen

Opvallende actie Joep Wennemars

Joep Wennemars reed een opvallende 500 meter bij de mannen, want hij startte alleen en maakte daarna zijn 500 meter niet af. Datzelfde deed Erin Jackson bij de vrouwen. Ook zij kampt met een blessure. Dat waren twee opvallende momenten tijdens de World Cup in Heerenveen. Ook was het merkwaardig dat er in de laatste afstanden van de zondag veel valpartijen waren. Op de mass starts en de teamsprints ging het mis, onder meer met Stolz. Hij kwam met de schrik en ogenschijnlijk weinig schade vrij.

Uitslag 500 meter vrouwen

Uitslag 500 meter mannen

World Cup in Hamar

Over een week is de vierde World Cup van het seizoen. Het Noorse Hamar is dan het decor voor de belangrijke wereldbeker. Na de vier World Cups van dit seizoen is namelijk de deadline, waarin voor TeamNL de tickets voor de Olympische Spelen op het spel staan. Mogen bij de mannen en vrouwen alle negen schaatsers mee naar Milaan? Dat wordt na Hamar duidelijk. Daarna is tussen Kerst en oud en nieuw het OKT, waarbij de namen ingevuld kunnen worden.

