Schaatstrainer Jillert Anema (70) heeft in zijn loopbaan al vele kampioenen afgeleverd. Bij de olympische winterspelen kwamen er op de mass start twee bij: Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud. Anema begeleidde ze tijdens de finale in Milaan en was daarme een soort inval-bondscoach.

Normaal gesproken is echte bondscoach Rintje Ritsma de trainer tijdens de team pursuit en mass start. Maar Anema, de trainer van Team Albert Heijn Zaanlander, werd door Ritsma verzocht om zijn kennis in te zetten bij de massastart. Daarom nam hij het coachen voor zijn rekening.

Drama op de mass start

Daarmee kwam een wens uit die Anema al eens opperde in januari 2022. Destijds faalde het Nederlandse duo, toen bestaande uit Marcel Bosker en Jorrit Bergsma, bij de mass start op de EK afstanden. De bondscoach was toen Jan Coopmans.

Bart Swings won de Europese titel en het Nederlandse duo was machteloos. Bergsma vergiste zich zelfs in de finish: hij had de bel niet gehoord en reed een rondje extra.

Niet appeltje-eitje

Anema kwam na dat EK met stevige kritiek op de aanpak van de mass start. Tegen De Telegraaf zei hij: "Wijs een team aan waarmee je ook de World Cups rijdt. Iedereen denkt dat het wel even simpel is, maar dat is het dus niet. Het is niet appeltje-eitje bij dit onderdeel. Wij vinden dat elke gouden medaille evenveel waard is. Je hoort die mass start serieus aan te pakken, maar dat doen we niet."

Anema beredeneerde dat je twee schaatsers moet aanwijzen voor de olympische mass start en dat die twee niet per se ook uit hoeven te komen op een individueel onderdeel, of in elk geval niet hoog in de veelbesproken maxtrix hoeven te staan na het olympisch kwalificatietoernooi.

'Bek houden'

En wie dan moet beslissen welke twee schaatsers de uitverkorenen zijn? Anema, aldus Anema destijds. "Ik de baas, ik alleen beslissen en verder iedereen zijn bek houden. Ik wijs twee mensen aan voor de Spelen. Red ik het niet, zaag je mijn poten eraf."

Maar hij wist ook wel dat hij niet 'de baas' zou worden en mopperde toen: "Ik kan helemaal niks nee. Ik kan alleen hier even mijn frustratie staan weg te praten, maar dat helpt ook geen zak."

Anema werd namelijk niet de bondscoach en de markante Fries kreeg ook niet de bevoegdheid om twee schaatsers aan te wijzen voor deze Winterspelen in Italië. Wel verving hij dus Ritsma tijdens de finale en over de resultaten mag TeamNL niet klagen. Anema heeft wel een zak geholpen. En daarin zit tweemaal goud.



