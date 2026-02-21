Schaatstrainer Jillert Anema vervulde bij de olympische mass start een bijzondere rol. De coach van Team Albert Heijn-Zaanlander viel in voor de Nederlandse bondscoach Rintje Ritsma en prompt kwamen er zaterdag twee gouden plakken. 'Het toont aan dat jullie mij te hoog inschatten als coach.'

Drie van de vier Nederlanders die zaterdag begonnen aan de halve finales op de mass start in Milaan schaatsen voor Team Albert Heijn-Zaanlander. Stijn van de Bunt was de uitzondering, hij staat onder contract bij Team IKO-X2O. Jorrit Bergsma, Marijke Groenewoud en Bente Kerkhoff zijn wel Team AH-klanten.

Gezien er maar één persoon in het coachvak mag staan, werd besloten om niet bondscoach Ritsma maar Anema daar neer te zetten.

Marijke Groenewoud

De gouden medaille die schaatsster Marijke Groenewoud zaterdag op de massastart bij de Olympische Spelen won, nam het slechte gevoel bij haar coach Jillert Anema slechts voor een deel weg. Groenewoud eindigde in Milaan op de 1500 meter als tiende, op de 3000 meter als achtste en op de 5000 meter als zevende.

"Het toont aan dat jullie mij te hoog inschatten als coach", sprak Anema in het Milano Speed Skating Stadium. "Het feit dat het op andere afstanden niet lukte, geeft aan dat ik tekortschiet. Zo zie ik dat. En het is niet met een glimlach dat ik dat zeg. Ik baal als een stekker dat ik iemand niet kan helpen om het op het juiste moment naar boven te krijgen. Ik verwijt die prestaties niet de sporter, maar mijzelf."

Rintje Ritsma

Anema vertelde ook dat bondscoach Ritsma hem had gevraagd zijn kennis in te zetten bij de massastart. Daarom nam hij het coachen voor zijn rekening. Hij had verwacht dat Stijn van de Bunt het zou doen in de finale van de massastart.

"Dat moment was besproken, maar hij deed het niet en bleef in lijn rijden. Dan had Jordan Stolz erachteraan gemoeten, maar ik ken hem. Die denkt ook: ik ga niet de hele koers op kop rijden. Dat moment had ik wel aan Stijn gegund."



