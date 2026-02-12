Xandra Velzeboer won donderdag goud bij de 500 meter shorttrack voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan. De shorttrackster deed dat met een wereldrecord én olympisch record. Iets waar ze twee maanden geleden nog van droomde. "Ik geloof het nog steeds niet helemaal", reageerde ze vol verbazing na het ophalen van haar gouden plak.

"Het is gewoon echt bizar", spreekt Velzeboer haar verbazing uit in gesprek met de NOS nadat ze de vraag kreeg hoe het haar is gelukt de zege te bemachtigen. "Het was gewoon een droom van tevoren. Ik heb twee maanden geleden nog video's gekeken van Wu Dajing in PyeongChang."

"Hij reed daar een wereldrecord en ik dacht: dat zou echt gewoon mijn droom zijn om op de Spelen een wereldrecord te rijden en het lukt", vervolgt de dolenthousiaste Velzeboer. "Ik geloof het gewoon nog steeds niet helemaal. Het is echt de gelukkigste dag van heel mijn leven."

'Wist gewoon hoe goed ik ben'

Velzeboer was blij met de Nederlandse entourage die in grote mate aanwezig was in het stadion. "Dat iedereen hier gewoon kan zijn... mijn hele familie is hier, mijn vriend is hier, samen met Michelle (Velzeboer, zus, red.) natuurlijk. Ik vind het ontzettend balen voor haar, maar dat wij samen kunnen racen altijd is gewoon zo mooi."

Het contrast in de emotie van Velzeboer vergeleken met een paar dagen eerder, kan haast niet groter. Toen leek de Nederlandse nog ontroostbaar, nadat ze tijdens de mixed relay onderuit ging. Wat ze in de tussentijd heeft gedaan? "Hoe raar het misschien ook klinkt, maar ik heb daar wel echt vertrouwen uit gehaald, want ik reed echt super hard daar. Ook in de B-finale nog een heel snel rondje, het snelste rondje dat ik ooit heb gereden. Dus ik wist gewoon hoe goed ik ben."