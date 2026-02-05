Topschaatsster Antoinette Rijpma-de Jong zal komende weken iemand missen op de tribune tijdens de Olympische Spelen in Milaan. Haar zus Michelle, die er bij de vorige Spelen altijd was om haar te steunen, reist dit keer niet mee naar Milaan. 'Voor haar is het lastig.'

Rijpma-de Jong doet voor de vierde keer mee aan de Spelen, maar haar jongere zus Michelle de Jong is er dit keer niet bij. Beiden schaatsen op hoog niveau en Michelle stond vier jaar geleden nog wel op het ijs voor de 500 meter tijdens de Winterspelen van Peking. Daar zag ze haar zus twee bronzen plakken bemachtigen.

Tijdens die editie met veel coronamaatregelen, hadden de twee dus toch een supporter tijdens de Spelen. Maar nu is dat anders. De 26-jarige Michelle, die tegenwoordig voor Team Staan rijdt, wist zich niet te plaatsen.

Gemis

Zij zal ook niet afreizen naar Italië om Antoinette aan te moedigen. Michelle bereidt zich in Nederland voor op de NK sprint, die een week na de Spelen plaatsvinden. Een groot gemis voor de 30-jarige topschaatsster. Bij haar olympisch debuut in Sotsji zat Michelle nog als 14-jarig meisje op de tribune. Twaalf jaar later zullen ze hun herinneringen niet samen kunnen delen.

"Voor haar is het lastig", vertelt Rijpma-de Jong daarover aan het AD. "Zij wilde hier heel graag zijn." Haar ouders komen wel naar Milaan voor haar wedstrijden. "Maar ze zullen er ook thuis voor Michelle zijn. Dat snap ik ook heel goed. Ze verdelen hun aandacht natuurlijk."

Geliefde Coen

Gelukkig kan ze toch nog op steun rekenen van haar geliefde. "Mijn man Coen is er natuurlijk ook. Als partners werk je vier jaar naar dit moment toe. Heel fijn om dat hier te kunnen delen." Coen Rijpma deelde deze week nog een bericht op Instagram waarin hij zijn vrouw in het zonnetje zet. "Deze maanden draaien om haar. En ik sta precies waar ik moet staan", schreef hij.

De Winterspelen van Milaan worden vrijdag officieel afgetrapt met de openingsceremonie. Rijpma-de Jong staat aan de start bij de ploegenachtervolging en de 1500 meter. Ze komt op 14 februari voor het eerst in actie op de ploegenachtervolging. De 1500 meter staat gepland op 20 februari.

