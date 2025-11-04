De toptijden vlogen ons om de oren bij de NK afstanden afgelopen weekeinde. Wat te denken van de eerste tijd onder de 34 seconden ooit in Thialf van Jenning de Boo op de 500 meter. En op de schaatsmijl overtuigde Kjeld Nuis met een zesde nationale titel. Aan de andere kant van de oceaan verbaasde schaatstopper Jordan Stolz zich er ook over.

De Amerikaan vertoefde in Salt Lake City, waar vorige week de Amerikaanse kampioenschappen plaatsvonden en op 14 november de eerste World Cup begint. De ooit zo onklopbare Stolz won daar twee keer niet op de 500 meter. Op die afstand zag hij De Boo schitteren in Thialf vorige week vrijdag. Zijn tijd: 33,98. Dat komt zelfs bij Stolz binnen.

"Ik kan niet anders zeggen, ik ben zwaar onder de indruk", reageerde hij tegenover De Telegraaf. Ook noemde hij De Boo's prestatie 'indrukwekkend' en noemde hij het 'een geweldige race'. Eerder in 2025 werd de Nederlander ten koste van Stolz wereldkampioen op de sprint bij de WK in Hamar. Kleine kanttekening: de Amerikaan kampte toen wel met ziekte.

Lof voor Nuis en Wennemars

Niet alleen De Boo maakte indruk op Stolz, dat deden ook Nuis en Joep Wennemars. Nuis op zijn vertrouwde 1500 meter, waar hij voor de zesde keer nationaal kampioen werd. "Wat een begin van het seizoen", stamelde Stolz. Zijn coach Bob Corby zei: "Zijn 1.43,49 was schokkend. Waanzinnig!"

Dan de 1000 meter, waar Wennemars hem op onttroonde in Hamar. De zoon van voormalig wereldkampioen Erben pakte voor het eerst de nationale titel. "Die 1.43,72, dat is echt een fantastische tijd. Zijn pr stond op 1.45, hij slaat gewoon de 1.44 over. Hij verbetert zich dus gewoon met bijna anderhalve seconde. Dat hij ook de 1000 meter won, bewijst dat hij een waardig wereldkampioen is", aldus Corby.

Volgens Corby kan dat ook niet anders, met Wennemars als achternaam. "Hij maakt het nu eindelijk waar. We zijn hier al met al echt wel een beetje geschrokken van al die toptijden die uit Heerenveen doorkwamen", was de algemene conclusie.

Stolz aan de betere hand

Stolz is helemaal hersteld van zijn long- en keelklachten van het slot van afgelopen seizoen. Wel was er nog een trainingsongeval waarbij hij zijn scheenbeen blesseerde. Maar ook daar heeft de nog altijd pas 21-jarige Amerikaan helemaal geen last van. Vanaf volgende week staat hij oog-in-oog met de Nederlandse topschaatsers op de World Cups.

Dat wordt een gevalletje wie kan het verst pissen, met het oog op de Olympische Winterspelen van aankomende februari in Milaan. Zijn coach kijkt er naar uit: "Ik weet het, iedereen traint voor goud. De Nederlanders, de Italianen, de Noren, wij. Het wordt weer een geweldig jaar. Dat kan niet anders."

