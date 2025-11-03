Het schaatsseizoen is afgelopen weekend losgebarsten met de NK afstanden. Daar was de concurrentiestrijd tussen Jenning de Boo en Joep Wennemars direct een belangrijk onderwerp. De strijd heeft veel indruk gemaakt op Marianne Timmer en belooft veel voor de rest van het olympisch seizoen.

De Boo en Wennemars gingen de strijd aan op de 500 en 1000 meter. Het zorgde meteen voor een hoop spektakel. "Dat zijn natuurlijk twee grote rivalen", vertelt schaatsicoon Timmer in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud. De Boo pakte de titel op de 500 meter in een indrukwekkend baanrecord, Wennemars bemachtigde het goud op de 1000 meter.

"Het zijn jonge honden, die niet voor elkaar onder doen. Zij gaan zeker naar elkaar kijken en dat wordt een grote strijd", voorspelt de oud-schaatskampioene. Timmer is erg onder de indruk van de 1000 meter van De Boo. "Die 600 meter van Jenning was niet normaal", zegt ze. "Hij heeft het nu niet door kunnen trekken. Als hij die door kan trekken zoals hij kan, dan was het misschien wel een baanrecord geweest."

'Heel indrukwekkend'

"Dat was heel indrukwekkend", vervolgt ze. Op de 500 meter waren de verschillen tussen De Boo en Wennemars wat groter. De schaatser van Team Essent werd daar vierde. "De eerste meting is geweest. Nu begint iedereen te bouwen", zegt Timmer daarover. "Het belangrijkste is dat je bent geplaatst. Ook Joep gaat zich nu verder ontwikkelen. En Jenning is wel op scherp gezet op de 1000 meter. Dus er gaat nog van alles gebeuren."

Extra druk

Voor Wennemars was het de eerste nationale titel, terwijl hij wel al de wereldtitel op de 1000 meter op zak heeft. Door die prestatie gaat hij nu anders het seizoen in, denkt Timmer. "Joep zit nu op wereldniveau en neemt toch een stukje druk mee. Mensen hebben nu gezien dat hij het kan." Hij is daardoor niet meer de underdog. "Joep heeft goede zaken gedaan en zijn visitekaartje op tafel gelegd. Dat laat zien dat hij kan presteren onder druk."

De 23-jarige reed op de NK zelfs drie persoonlijke records. "Dat is toch geweldig. Ook Joep kan groeien op beide afstanden, en de 1500 meter." Op alle drie de afstanden plaatste hij zich voor de World Cups. "Je hebt trainingswedstrijden en World Cup-wedstrijden nodig om te optimaliseren, zodat je de perfecte race kan rijden bij het OKT tussen kerst en oud en nieuw en uiteindelijk op de Spelen", besluit Timmer.

Beluister Sportnieuws.nl Dromen van Goud

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl Dromen van Goud blikt onze presentator en schaatsverslaggever Aron Kleeven samen met drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer terug op de aftrap van het schaatsseizoen. Timmer duidt de verrassingen en teleurstellingen van de NK afstanden. Verder gaat zij dieper in op enkele prikkelende stellingen over toppers als Jutta Leerdam, Kjeld Nuis, Joy Beune en Joep Wennemars. Verder haalt ze herinneringen op aan haar eigen NK's, wordt er een korte quiz gespeeld en blikt ze vooruit op wat komen gaat.

